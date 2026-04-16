В России массово истребляют коров из-за распространения ящура: хакеры получили подтверждение

Хакерское сообщество заявило о получении документов, которые якобы подтверждают распространение ящура в России. Сообщение обнародовали 16 апреля, речь идет о внутренних материалах Россельхознадзора, где зафиксировано массовое уничтожение скота.

Видео дня

Об этом сообщили сами участники HackYourMom в своем канале. Они отметили, что документы выложили в открытый доступ для проверки, и призвали международные медиа обратить внимание на ситуацию.

"Вниманию всех OSINT-аналитиков и международных СМИ... мясную и молочную продукцию из так называемой РФ лучше не покупать из-за ящура", – говорится в одном из сообщений.

Подозрения относительно причин

Хакеры утверждают, что массовое уничтожение скота не было случайным. По их словам, это может быть связано именно со вспышкой ящура, который автоматически влияет на экспорт продукции.

"Они не просто так массово убивали коров. Ой, не просто так", – отметили они, добавив, что скрытые процессы со временем становятся публичными.

Картина выглядит довольно тревожной. Потому что когда начинают резко уничтожать большие объемы поголовья, это обычно означает серьезные риски для распространения инфекции. Но официально в Москве это отрицают.

Масштабы и реакция

По данным аналитического отчета Министерства сельского хозяйства США, еще с марта 2026 года в отдельных регионах России фиксируют масштабные мероприятия по изъятию и уничтожению крупного рогатого скота. Такие действия соответствуют протоколам реагирования именно на ящур, который является высококонтагиозным заболеванием.

В то же время российские власти объясняют ситуацию другими причинами – в частности пастереллезом, бешенством или даже заявляют о "мутации" этих болезней. Однако подтвержденных случаев таких мутаций не приводят.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что эксперты обращают внимание, что столь жесткие карантинные меры являются нетипичными для пастереллеза, ведь эта болезнь обычно поддается лечению. Именно это, собственно, и вызывает дополнительные вопросы у международного ветеринарного сообщества. Разница между официальными объяснениями и фактическими действиями выглядит, мягко говоря, заметной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!