Температура упадет до +1: в Гидрометцентре рассказали, какие регионы накроет похолодание и когда наконец потеплеет

Начиная с выходных начнется постепенное снижение температуры. Погода в Украине испортится. В течение ближайшей недели ночные температуры будут сохраняться почти на одном уровне, около +5... +7 градусов. В то же время в дневные часы ежедневно температура будет понижаться на 1-2 градуса. К тому же, синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов страны, в частности, на следующей неделе.

Скоро ли прийдет потепление? Сейчас четкого ответа на этот вопрос нет, однако, не исключено, что до конца месяца в Украине может быть до +20 градусов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала руководитель отдела метеорологического прогнозирования Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Голеня.

В Украину идет похолодание. Теплая погода, которая установилась в Украине, продержится до конца рабочей недели, а дальше начнется постепенное снижение температуры. "Сейчас дневные максимумы в пределах +13... +18 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье даже +19... +21 градус. В пятницу юг и восток страны будет также с температурным фоном до +18... +19 градусов. А в дальнейшем будет происходить распространение прохладного воздуха из районов Балтики и Скандинавии с северо-запада", – предупредила синоптик.

Этот прохладный воздух приведет к тому, что на выходных в Украине увеличится облачность, хотя и непродолжительные прояснения также возможны, будут идти небольшие дожди, а температурный фон станет ниже. Столбик термометра в основном будет показывать лишь +8... +14 градусов, максимум +15 градусов.

Какой будет погода на следующей неделе

К сожалению, в начале следующей недели синоптики также не прогнозируют повышение температуры, отметила Наталья Голеня. "Мы не ожидаем притока тепла, то есть процесс будет оставаться с северо-запада и севера, поэтому температурный фон также будет находиться в пределах от +8 до +14 градусов. Возможно, даже длительных дождей будет больше, с 21 по 23-24 апреля, поэтому и температурный фон соответственно при полностью заоблачном небе будет около +10 градусов", – добавила она.

В то же время хорошая новость заключается в том, что и на текущей, и на следующей неделе синоптики не прогнозируют заморозков. "Ночи будут оставаться прохладными, в пределах +2... +7 градусов, если будут прояснения, то, возможно, где-то местами в пределах +1... +3 градусов, но это все равно +1 градус тепла. Итак, заморозков в воздухе, а также на почве не ожидаем", – сообщила Наталья Голеня.

Что с погодой будет дальше

Синоптики сделать предварительные расчеты относительно погоды в Украине до конца апреля, и, к сожалению, они довольно неоднозначны. Согласно одним прогнозам, в Украине может вновь потеплеть, и температуры будут достигать отметки +18... +20 градусов. В то же время другие расчеты предполагают, что в Украине останется тот же диапазон температур, каким он есть по состоянию на сегодня, то есть на уровне +15... +16 градусов.

Хватает ли дождей для аграриев

Отдел агрометрологии Укргидрометцентра внимательно следит за состоянием влажности почвы, и по состоянию на сейчас она в целом нормальная. Небольшие дожди, которые ожидаются 19-20 апреля на юге и востоке страны, а также по меньшей мере умеренные осадки на западе за счет влияния активных фронтов, также пополнят запас влаги, отметила синоптик.

Детальный прогноз погоды на каждый день по регионам Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на период до 20 апреля. Он показывает существенное похолодание практически во всех регионах страны в течение ближайших дней.

Так, в пятницу, 17 апреля, в стране будет сохраняться достаточно теплая погода. Ночью по всей территории страны ожидается +5... +7 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +18... +19 градусов на юге, востоке и на Закарпатье и до +15 градусов на остальной территории. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

В субботу, 18 апреля, ночные температуры останутся на уровне предыдущего дня. Зато днем произойдет незначительное снижение температуры в южной части страны, в среднем на 1-2 градуса. Только на крайнем востоке и в Крыму температурные максимумы составят +18 градусов. В то же время почти везде в этот день ожидаются небольшие дожди.

В воскресенье, 19 апреля, продолжится постепенное снижение температуры. Несмотря на то, что в ночные часы температурные показатели в целом будут оставаться на уровне предыдущих дней, днем в большинстве регионов страны воздух будет прогреваться до +12... +14 градусов. Несколько теплее будет только на крайнем востоке. На юге, в центре и востоке возможны дожди.

В понедельник, 20 апреля, по-прежнему ночные температурные показатели не претерпят существенных изменений, однако, в дневные часы будут сохраняться довольно низкие температуры – до +11... +13 градусов, несколько теплее на востоке, юге и на Закарпатье. В центре, на юге и востоке страны синоптики прогнозируют дожди.