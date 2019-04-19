Зеленський відмовився: Порошенко прийшов на дебати на "Суспільне": відео онлайн

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийшов на теледебати на "Суспільному" 19 квітня. Чинний глава України Петро Порошенко з'явився в студії о 19:00, щоб відповісти на питання журналістів, і пробув до 21:50.
Відзначимо, що перед початком розмови ведуча попередила, що в залі може перебувати людина, яка має намір вчинити терористичний акт. Порошенко вирішив залишитися в студії і продовжити дебати.
Петро Порошенко на "Суспільному"
Пропонуємо відео зі студії "Суспільного".
Нагадаємо, проведення передвиборних дебатів передбачено виборчим законодавством. Відповідно до закону, дебати мають відбутися в останню п'ятницю перед днем виборів. Офіційні дебати повинні проходити в студії суспільного мовника в строго зазначений час. ЦВК встановила, що дебати на "суспільний" почнуться о 21:00 19 квітня, проте в штабі Володимира Зеленського заявили, що кандидат у студію телеканалу не прийде. У такому випадку час має бути надано Петру Порошенку для передвиборної агітації.
Тут можна подивитися повне відео дебатів Порошенка і Зеленського на НСК "Олімпійському".
Текстову онлайн-трансляцію дебатів на НСК "Олімпійському" читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.
11 квітня Зеленський і Порошенко влаштували перепалку в прямому ефірі, після чого шоумен озвучив остаточне рішення – він прийде на дебати тільки 19 квітня.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00, щоб обидва кандидати змогли вчасно прибути до студії після їх "баттла" на стадіоні. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся