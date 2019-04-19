Зеленський відмовився: Порошенко прийшов на дебати на "Суспільне": відео онлайн

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийшов на теледебати на "Суспільному" 19 квітня. Чинний глава України Петро Порошенко з'явився в студії о 19:00, щоб відповісти на питання журналістів, і пробув до 21:50.

Відзначимо, що перед початком розмови ведуча попередила, що в залі може перебувати людина, яка має намір вчинити терористичний акт. Порошенко вирішив залишитися в студії і продовжити дебати.

Петро Порошенко на "Суспільному"

Пропонуємо відео зі студії "Суспільного".

Нагадаємо, проведення передвиборних дебатів передбачено виборчим законодавством. Відповідно до закону, дебати мають відбутися в останню п'ятницю перед днем виборів. Офіційні дебати повинні проходити в студії суспільного мовника в строго зазначений час. ЦВК встановила, що дебати на "суспільний" почнуться о 21:00 19 квітня, проте в штабі Володимира Зеленського заявили, що кандидат у студію телеканалу не прийде. У такому випадку час має бути надано Петру Порошенку для передвиборної агітації.

Тут можна подивитися повне відео дебатів Порошенка і Зеленського на НСК "Олімпійському".

Текстову онлайн-трансляцію дебатів на НСК "Олімпійському" читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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