Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео

В Киеве на НСК "Олимпийский"закончились публичные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По данным МВД, посмотреть на дискуссию пришло 22 тыс. человек.
Дебаты продолжались около часа. Порошенко первым ушел со сцены. Отметим, что в конце встречи оппоненты не пожали друг другу руки.
Смотрите полное видео выступлений обоих кандидатов:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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