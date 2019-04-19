Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео

В Киеве на НСК "Олимпийский"закончились публичные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По данным МВД, посмотреть на дискуссию пришло 22 тыс. человек.

Дебаты продолжались около часа. Порошенко первым ушел со сцены. Отметим, что в конце встречи оппоненты не пожали друг другу руки.

Смотрите полное видео выступлений обоих кандидатов:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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