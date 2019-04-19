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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

3.4тЧитать материал на украинском

В пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

OBOZREVATEL публикует самые яркие цитаты, сказанные политиками со сцены (видео смотрите здесь).

Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

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Фразы Владимира Зеленского:

  • Я не политик. Совсем не политик. Простой человек. Который пришел сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний.

  • Давайте поаплодируем людям, которых привезли на автобусах.

  • Я был за господина Порошенко, но я ошибся, мы ошиблись.

  • Я не ваш оппонент, я ваш приговор.

  • Я никогда не разговаривал с Путиным. И не был в России с начала войны.

  • Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

  • Вы ставите мне вопросы, на которые должны отвечать вы. Почему война ещё не окончена? Вот такой вы главнокомандующий.

  • Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было.

  • Президент не может быть олигархом, президент должен быть человеком, человеком из народа.

  • Я готов стать на колени, перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Перед каждым ребенком, который не дождался отца. Перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа.

  • Вы приватизировали в конце 90-х фабрику Карла Маркса и основали Roshen. С 98-го года вы – депутат Верховной Рады и политик. Как вы стали олигархом?

  • У Петра Алексеевича много достижений. Безвиз, армия, язык. Всё, что вы писали на плакатах... Но мне кажется, что все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю почему?

  • Эти люди забрали самое ценное для нас. Забрали 5 лет.

  • Если нет нормальной медицины, если нет доступных лекарств, нет зарплат у врачей, то какая это на*иг медицинская реформа? Что касается дорог, мне нечего комментировать, – потому что нет дорог.

  • Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему.

Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

Скрин видеотрансляции

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Фразы Петра Порошенко:

  • Вы сами сказали, что вы кот в мешке. Так вы сам мешок, в котором черные коты, олигархи и всё то, что мешает моей стране.

  • Владимир прятался от военкоматов.

  • Сегодня мы видим позицию тотальную некомпетенцию. Владимир, если бы вы были на фронте, то у вас бы не было таких вопросов.

  • Вы высмеивали Украину, пока мы ее защищали. Мы сохранили нашу страну! Мне приятно отмечать, что мировые лидеры признали, что мы сделали за период моего правления больше, чем за 25 лет до этого.

  • За последние 3 года, согласно данным МВФ, мы достигли больше чем за предыдущие 25 лет. А где в это время были вы? В России извинялись перед Кадыровым?

  • Владимир, вы сказали, что хотите учиться должности президента. Но сели бы в самолет с пилотом, что сел поучиться?

  • Я могу ответить на вопросы за 20 секунд. Абсолютно все, что говорит пан Владимир – это брехня и не соответствует действительности.

  • Ни один из моих друзей не имеет проблем с коррупцией. Потому что,как только он будет уличен в коррупции – он перестанет быть моим другом.

  • Владимир, вы хороший артист, вы хороший человек. И вы не кот в мешке, а яркая обертка, которая покрывает тех, кто в 2013 году сбежал из нашей страны.

  • Очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она продолжилась прямо сейчас на "Общественном".

  • Мы все еще не услышали о конкретных стратегиях достижения заявленных целей. И вы все еще живете в прошлом, все еще пользуетесь техниками вашего партнёра и владельца телеканала "1+1", который предоставил вам охрану и юридическую помощь. Вы – проводник олигархов, и одного беглого олигарха. Сегодня вы закрыли декларацию 2018-го, почему вы прячетесь? Почему не покажете её нам? Мы все ещё не услышали вашу стратегию.

  • Мы должны защитить государство от вас. Вы не Голобородько и приехали сюда не на троллейбусе, и не на велосипеде.

  • Нам нужно смотреть в будущее и хорошо думать, как сберечь страну.

  • Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться.

  • Они не видят, что было сделано за 5 лет. Мы должны объединиться, что бы вернуть Крым, мы с вами двигаемся вперед.

Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

Скрин видеотрансляции

Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

Скрин видеотрансляции

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыполитикаВыборы 2019
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Комментарии
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М Олег
М Олег
Голосуя за яЗеленского, народ голосует против убийцы более 10 000 человек Украинских граждан!!!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Трудно возражать против дурацких фейков. Каким надо быть идиотом, например, чтобы транслировать фейк о том, что Порошенко стал богаче в 82!!!! раза. Т.е. он перегнал Гейтса?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Evlanov Sergey, кугут, Вы науку арыхмэтыку в укрошколе проходили? :-) Заметно, знаете ли... :-)
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Oleksandrovich Oleksandr
Oleksandrovich Oleksandr
Зе-ро полность оправдал кличку. Полное ничтожество. Ему нечего сказать и спросить. "Я ничего не знаю, ничего не умею, дай порулить, я научусь!"
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