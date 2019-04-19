Дебаты Зеленского и Порошенко: самые яркие цитаты кандидатов

В пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

OBOZREVATEL публикует самые яркие цитаты, сказанные политиками со сцены (видео смотрите здесь).

Фразы Владимира Зеленского:

Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему.

Если нет нормальной медицины, если нет доступных лекарств, нет зарплат у врачей, то какая это на*иг медицинская реформа? Что касается дорог, мне нечего комментировать, – потому что нет дорог.

Эти люди забрали самое ценное для нас. Забрали 5 лет.

У Петра Алексеевича много достижений. Безвиз, армия, язык. Всё, что вы писали на плакатах... Но мне кажется, что все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю почему?

Вы приватизировали в конце 90-х фабрику Карла Маркса и основали Roshen. С 98-го года вы – депутат Верховной Рады и политик. Как вы стали олигархом?

Я готов стать на колени, перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Перед каждым ребенком, который не дождался отца. Перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа.

Президент не может быть олигархом, президент должен быть человеком, человеком из народа.

Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было.

Вы ставите мне вопросы, на которые должны отвечать вы. Почему война ещё не окончена? Вот такой вы главнокомандующий.

Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Я никогда не разговаривал с Путиным. И не был в России с начала войны.

Я не ваш оппонент, я ваш приговор.

Я был за господина Порошенко, но я ошибся, мы ошиблись.

Я не политик. Совсем не политик. Простой человек. Который пришел сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний.

Фразы Петра Порошенко:

Вы сами сказали, что вы кот в мешке. Так вы сам мешок, в котором черные коты, олигархи и всё то, что мешает моей стране.

Владимир прятался от военкоматов.

Сегодня мы видим позицию тотальную некомпетенцию. Владимир, если бы вы были на фронте, то у вас бы не было таких вопросов.

Вы высмеивали Украину, пока мы ее защищали. Мы сохранили нашу страну! Мне приятно отмечать, что мировые лидеры признали, что мы сделали за период моего правления больше, чем за 25 лет до этого.

За последние 3 года, согласно данным МВФ, мы достигли больше чем за предыдущие 25 лет. А где в это время были вы? В России извинялись перед Кадыровым?

Владимир, вы сказали, что хотите учиться должности президента. Но сели бы в самолет с пилотом, что сел поучиться?

Я могу ответить на вопросы за 20 секунд. Абсолютно все, что говорит пан Владимир – это брехня и не соответствует действительности.

Ни один из моих друзей не имеет проблем с коррупцией. Потому что,как только он будет уличен в коррупции – он перестанет быть моим другом.

Владимир, вы хороший артист, вы хороший человек. И вы не кот в мешке, а яркая обертка, которая покрывает тех, кто в 2013 году сбежал из нашей страны.

Очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она продолжилась прямо сейчас на "Общественном".

Мы все еще не услышали о конкретных стратегиях достижения заявленных целей. И вы все еще живете в прошлом, все еще пользуетесь техниками вашего партнёра и владельца телеканала "1+1", который предоставил вам охрану и юридическую помощь. Вы – проводник олигархов, и одного беглого олигарха. Сегодня вы закрыли декларацию 2018-го, почему вы прячетесь? Почему не покажете её нам? Мы все ещё не услышали вашу стратегию.

Мы должны защитить государство от вас. Вы не Голобородько и приехали сюда не на троллейбусе, и не на велосипеде.

Нам нужно смотреть в будущее и хорошо думать, как сберечь страну.

Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться.