Дебати Зеленського і Порошенка: найяскравіші цитати кандидатів

У п'ятницю, 19 квітня, на НСК "Олімпійський" в Києві пройшли дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

OBOZREVATEL публікує найяскравіші цитати, сказані політиками зі сцени (відео дивіться тут).

Фрази Володимира Зеленського:

Я вірю, що ми зможемо прийти та зламати цю систему.

Якщо немає нормальної медицини, якщо немає доступних ліків, немає зарплат у лікарів, то яка це на*іг медична реформа? Що стосується доріг, мені нема чого коментувати, – бо немає доріг.

Ці люди забрали найцінніше для нас. Забрали 5 років.

У Петра Олексійовича багато досягнень. Безвіз, армія, мова. Все, що ви писали на плакатах... Але мені здається, що всі ці досягнення ви записали тільки собі. Я не розумію, чому?

Ви приватизували в кінці 90-х фабрику Карла Маркса і заснували Roshen. З 98-го року ви – депутат Верховної Ради і політик. Як ви стали олігархом?

Я готовий стати на коліна, перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Перед кожною дитиною, яка не дочекалася батька. Перед кожною жінкою, яка не дочекалася чоловіка.

Президент не може бути олігархом, президент повинен бути людиною, людиною з народу.

Я тримаю кулаки, щоб вашого оточення в політиці більше не було.

Ви ставите мені питання, на які повинні відповідати ви. Чому війна ще не закінчена? Ось такий ви головнокомандувач.

Краще бути котом в мішку, ніж вовком в овечій шкурі.

Я ніколи не розмовляв із Путіним. І не був у Росії з початку війни.

Я не ваш опонент, я ваш вирок.

Я був за пана Порошенка, але я помилився, ми помилилися.

Я не політик. Зовсім не політик. Проста людина. Яка прийшла зламати цю систему. Я результат ваших помилок і обіцянок.

Фрази Петра Порошенка:

Ви самі сказали, що ви кіт у мішку. Так ви сам мішок, у якому чорні коти, олігархи і все те, що заважає моїй країні.

Володимир ховався від військкоматів.

Сьогодні ми бачимо позицію тотальну некомпетентності. Володимире, якби ви були на фронті, то у вас би не було таких запитань.

Ви висміювали Україну, поки ми її захищали. Ми зберегли нашу країну! Мені приємно відзначати, що світові лідери визнали, що ми зробили за період мого правління більше, ніж за 25 років до цього.

За останні 3 роки, згідно з даними МВФ, ми досягли більше ніж за попередні 25 років. А де в цей час були ви? У Росії вибачалися перед Кадировим?

Володимире, ви сказали, що хочете вчитися посаді президента. Але сіли б у літак із пілотом, що сів повчитися?

Я можу відповісти на питання за 20 секунд. Абсолютно все, що говорить пан Володимир – це брехня і не відповідає дійсності.

Жоден із моїх друзів не має проблем із корупцією. Тому що, як тільки він буде викритий у корупції – він перестане бути моїм другом.

Володимире, ви хороший артист, ви хороша людина. І ви не кіт в мішку, а яскрава обгортка, яка покриває тих, хто в 2013 році втік із нашої країни.

Дуже важливо, що дискусія почалася. Я пропоную, щоб вона продовжилася прямо зараз на "Громадському".

Ми все ще не почули про конкретні стратегії досягнення заявлених цілей. І ви все ще живете в минулому, все ще користуєтеся техніками вашого партнера і власника телеканалу "1+1", який надав вам охорону і юридичну допомогу. Ви – провідник олігархів, і одного олігарха. Сьогодні ви закрили декларацію 2018-го, чому ви ховаєтеся? Чому не покажете її нам? Ми все ще не почули вашу стратегію.

Ми повинні захистити державу від вас. Ви не Голобородько і приїхали сюди не на тролейбусі і не на велосипеді.

Нам потрібно дивитися в майбутнє і добре думати, як зберегти країну.

Я прийму будь-який вибір українського народу 21 квітня. 22-го життя триватиме.