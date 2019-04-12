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У Зеленского назвали финальную дату и место дебатов с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом сказано в социальных сетях на страницах "Команды Зеленского" в пятницу, 12 апреля, где было опубликовано соответствующее видео.

"19 апреля в 19:00. Главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос: прошлое или будущее. НСК "Олимпийский", 19 апреля, в 19:00", - сказано в заявлении.

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У Зеленского назвали финальную дату и место дебатов с Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне между Зеленским и Порошенко произошла перепалка в прямом эфире, в ходе которых актер заявил, что ждет оппонента 19 апреля на НСК "Олимпийский".

В свою очередь Порошенко намерен в этот день посетить студию Общественного телевидения, а на стадионе планирует появиться 14 апреля, куда ранее вызывал Зеленского.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
НСК Олимпийский
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Звание "Сливной бачок" гордо переходит от скабеевой к зессыкуну. Я и не сомневался что оно согласится провести дебаты в другое время. Делает всё что бы с порохом не проводить тет-а-тет разговор. История будет помнить его теперь как вова-ссыкло)
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эй, шальварники! Поздравляю скакуасов "вэлыкои космичнои дэржавы" с Днём космонавтики! Стрыбайтэ до Луны та Марсу!
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Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
Дебати! Мосійчук-Зеленський
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