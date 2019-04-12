У Зеленского назвали финальную дату и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом сказано в социальных сетях на страницах "Команды Зеленского" в пятницу, 12 апреля, где было опубликовано соответствующее видео.

"19 апреля в 19:00. Главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос: прошлое или будущее. НСК "Олимпийский", 19 апреля, в 19:00", - сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне между Зеленским и Порошенко произошла перепалка в прямом эфире, в ходе которых актер заявил, что ждет оппонента 19 апреля на НСК "Олимпийский".

В свою очередь Порошенко намерен в этот день посетить студию Общественного телевидения, а на стадионе планирует появиться 14 апреля, куда ранее вызывал Зеленского.

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