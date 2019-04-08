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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Олимпийский" под вопросом: у Порошенко поставили Зеленскому новое условие по дебатам

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Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, а НСК "Олимпийский", куда его пригласил Владимир Зеленский, посетит лишь в том случае, если "позволит время".

Как передает УНИАН, об этом заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга в понедельник, 8 апреля.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на Общественном телевидении. И требование закона является приоритетным. Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от исполнения обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон о выборах президента", — заявил Медведев.

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По его словам, предложение Порошенко провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля остается в силе.

Медведев также заявил, что проведение дебатов 19 апреля это "слишком поздно".

"Олимпийский" под вопросом: у Порошенко поставили Зеленскому новое условие по дебатам

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в своем последнем видеообращении заявил, что готовится к дебатам именно на НСК "Олимпийский", где он будет готов появиться 19 апреля. Также актер спросил у украинцев, какие вопросы ему следует поставить во время встречи с Порошенко.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
"..... у Потрошенко поставили УСЛОВИЯ....." - Поставить-то поставили, а огласить забыли
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