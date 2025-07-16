Трамп ответил на вопрос, почему дал Путину еще 50 дней, и вспомнил Байдена. Видео

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов относительно своего мирного плана и объяснил, почему дал президенту РФ Владимиру Путину "еще 50 дней". Он также вспомнил Джо Байдена, в очередной раз переложив на него ответственность за полномасштабную войну в Украине.

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Об этом он рассказал в среду, 16 июля. Президент США заявил, что по его убеждению, полномасштабное вторжение России в Украину стало возможным именно из-за слабости предыдущей администрации.

"Я так не думаю. Не думаю, что это долго. Я думаю, что действительно следует задать вопрос: почему Байден втянул нас в эту бессмысленную войну? Почему Байден нас туда привел? Этого никогда, никогда не должно было произойти, той войны. Это война Байдена. Я просто пытаюсь положить этому конец, потому что мы спасаем много жизней", – сказал он.

Трамп также прокомментировал, действительно ли считает, что Путин изменит свое мнение за 50 дней

"О, многие мнения меняются очень быстро. Возможно не 50 дней, возможно, это будет гораздо быстрее, чем через 50 дней", – резюмировал американский лидер.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль отверг требование президента США Дональда Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские топ-чиновники убеждены, что Россия способна выдержать экономическое давление и достичь своих военных целей.

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