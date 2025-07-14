Ставка тарифов достигнет 100%: Трамп сказал, когда объявит жесткие санкции против России и ее партнеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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Об этом республиканец сказал во время выступления в Белом доме 14 июля. Важное же сообщение о стране-агрессоре он анонсировал за несколько дней до этого, отметив, что "разочарован Россией".

Этот тезис он повторил и в понедельник, подчеркнув, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не произойдет в течение 50 дней.

Американский президент обвинил российского диктатора Владимира Путина в нежелании идти на мирное соглашение. Он признался, что думал, что достиг сделки с Путиным еще два месяца назад, "но, похоже, этого не произошло".

"Это все разговоры Путина – а потом ракеты летят в сторону Киева и убивают людей", – возмутился Трамп. Он утверждал, что в Украине ежедневно погибает якобы по 5 тысяч человек, и согласился со словами генсека НАТО Марка Рютте о том, что Российская Федерация бессмысленно бомбит гражданских дронами и ракетами.

Также республиканец анонсировал военное усиление Украины: "Миллиарды долларов военного вооружения будет быстро оплачиваться НАТО и распределяться на поле боя".

Напомним: во время телефонного интервью телеканалу NBC американский лидер раскритиковал российского диктатора Путина за продолжение массированных ударов по Украине. Он заявил, что ожидает одобрения Конгрессом "очень большого и болезненного" законопроекта о санкциях против стран, которые закупают российские энергоресурсы.

Также Трамп указал на достижение важного соглашения с государствами НАТО, которые будут иметь право закупать американские вооружения для поставки Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета.

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