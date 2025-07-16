В Кремле отвергли требование Трампа о прекращении огня в Украине: в ISW объяснили, на что делает ставку Путин

Кремль отверг требование президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские топ-чиновники убеждены, что Россия способна выдержать экономическое давление и достичь своих военных целей.

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Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Аналитики констатировали, что российский диктатор Владимир Путин уверен в том, что способен победить в войне и собирается продолжать ее до тех пор, пока все его прихоти не будут выполнены.

"Кремлевские чиновники отклонили требование президента США Дональда Трампа о соглашении о прекращении огня в Украине в течение 50 дней, продвигая утверждение, что Россия может выдержать экономическое давление и остается преданной достижению своих военных целей", – говорится в материале.

К такому выводу аналитиков подтолкнул ряд заявлений российских чиновников. В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил кремлевскому новостному агентству ТАСС 15 июля, что Россия рассматривает любые попытки выдвинуть требования к России, "особенно ультиматумы", как "неприемлемые".

По словам Рябкова, Россия якобы готова к переговорам и предпочитает завершение войны в Украине с помощью дипломатии. Однако тут же он подчеркнул, что Москва будет продолжать достигать своих военных целей военным путем, если США и НАТО "не воспримут требования России серьезно". В этом, подчеркнул Рябков, позиция РФ "непоколебима".

С фактически таким же набором тезисов выступил и спикер Кремля Дмитрий Песков. Он также принялся рассказывать, что Россия якобы готова к третьему раунду переговоров с Украиной, обвинив Киев в отсутствии прогресса в переговорном процессе.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и вовсе написал, что "России безразлично", какой "ультиматум" ей выдвинул Трамп.

Мысль Медведева развил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который выразил уверенность, что Россия сможет справиться с американскими тарифами, поскольку Россия уже "справляется" с предыдущими санкциями.

Да и лидер партии "Справедливая Россия" и депутат Госдумы Сергей Миронов решил выступить с заявлением, что анонсированные Трампом тарифы якобы не повлияют на ход или цели агрессии РФ против Украины.

"Президент России Владимир Путин еще официально не ответил Трампу и, вероятно, пытается определить, какие нарративы могут убедить Трампа не вводить вторичные тарифы в начале сентября 2025 года", – отметили в ISW.

В то же время аналитики не сомневаются в том, что "теория победы", существующая в голове у российского диктатора, подкрепляет его нежелание идти на любые компромиссы и отступаться от стремления принудить Украину к капитуляции.

Так, агентство Reuters, ссылаясь на три близких к Кремлю источника, сообщило 15 июля, что Путин намерен продолжать войну в Украине, пока Запад не уступит его требованиям. Российского диктатора якобы не смутили угрозы Трампа о возможности введения вторичных санкций. И он вполне может "расширить свои территориальные требования" на фоне продолжения наступления российских войск.

Решимость Путина продолжать войну источники Reuters объясняют его уверенностью, что российская экономика способна устоять под давлением санкций Запада.

Один из собеседников издания отметил: диктатор считает, что ни одна из предыдущих дипломатических встреч не включала "детального обсуждения мирного плана", поэтому он настроен "продолжать, пока не получит того, чего хочет".

А хочет он, как это в очередной раз подтвердили "близкие к Кремлю источники", все того же, чего хотел в 2021-м, о чем заявлял в начале полномасштабного вторжения в 2022-м и о чем говорил на протяжении всей российско-украинской войны в ее полномасштабном формате

"SW продолжает оценивать, что Путин придерживается теории победы, которая утверждает, что Россия может достичь своих военных целей, продолжая бесконечно постепенно одерживать победы на поле боя, несмотря на поддержку Западом способности Украины защищаться. Экономическое давление Запада в сочетании с устойчивой военной поддержкой Украины со стороны Запада необходимы для того, чтобы украинские силы могли нанести России потери на поле боя, чтобы заставить Путина пересмотреть свои расчеты и серьезно подойти к мирным переговорам о прекращении войны", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что означают последние заявления Пескова. Речь идет о словах спикера Кремля о том, что ситуация, в которой сейчас находится Россия, требует военной цензуры, поэтому, мол, российские власти правильно делают, пытаясь устранить СМИ, которые не согласны с позицией руководства РФ.

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