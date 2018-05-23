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Досрочный выход на пенсию в Украине: Конституционный Суд принял решение

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Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму, которая отменила возможность досрочно выйти на пенсию тем, кого уволили за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Соответствующее решение № 5-р/2018 было принято 22 мая 2018 года.

Суд

В частности, Конституционный Суд признал неконституционным подпункт 3 пункта 12 раздела I Закона Украины "О внесении и изменений и признание утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" от 28 декабря 2014 года № 76‒VIII. Этот подпункт предусматривал отмену ст. 21 Закона "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине". А эта статья, в свою очередь, касалась досрочного выхода на пенсию граждан, которых уволили за полтора года до достижения пенсионного возраста.

В своем решении Суд отмечает, что до исключения из закона этих положений государство гарантировало право на такой досрочный выход на пенсию гражданам пожилого возраста, трудовой договор с которыми был разорван в силу причин, которые не зависели от их воли и не были последствием действий этих лиц. И эта гарантия, по мнению Суда, была направлена на то, чтобы обезопасить этих людей от безработицы из-за независимых от них обстоятельств и обеспечить благоприятные условия для их полноценной и достойной жизни на старости.

Более того, Суд отметил, что частые и непредсказуемые изменения законодательства мешают эффективной реализации гражданами прав и свобод, а также подрывают доверие к органам государственной власти и их должностным лицам. При этом, ожидания людей не могут влиять на внесение изменений в законы и другие нормативно-правовые акты.

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В то же время Суд подчеркнул, что принцип верховенства права предусматривает внесение законодательных изменений с определенным переходным периодом для того, чтобы граждане могли адаптироваться к новым обстоятельствам. Закон № 76‒VIII был принят 28 декабря 2014 года (а фактически - 29 декабря) и опубликован 31 декабря 2014 года. А подпункт 3 пункта 12 раздела I этого Закона - о котором и идет речь - вступил в силу уже 1 января 2015 года.

По мнению Конституционного Суда, переходный период между публикацией закона и вступлением в силу этого подпункта (меньше одного дня) был недостаточным для того, чтобы субъекты права могли адаптироваться к законодательным изменениям и скорректировать свои действия для реализации права на досрочный выход на пенсию. Таким способом парламент нивелировал суть такого элемента конституционного принципа верховенства права, как юридическая определенность.

В связи с этим, Конституционный суд пришел к выводу, что этот подпункт не соответствует ч. 1 ст. 8 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию, а подпункт 3 пункта 12 раздела I Закона № 76‒VIII теряет силу со дня принятия этого решения.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Конституционный Суд Украины признал законным лишение ветеранов труда ряда льгот.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Объект
Конституционный суд Украины
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