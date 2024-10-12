Защита руководителя Хмельницкой областной МСЭК Крупы подала апелляцию на решение о залоге в 500 миллионов гривен

Адвокат Татьяны Крупы Анжелика Моисеева подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда города Киева, которым ее клиентке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов гривен. По ее словам, такое решение является незаконным, необоснованным и непропорциональным.

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Об этом адвокат Анжелика Моисеева сообщила в комментарии для "Украинских новостей".

По ее словам, только сегодня защита получила полный текст решения Печерского суда по применению залога.

"Мы ознакомились с текстом решения и считаем, что это решение нарушает принципы пропорциональности и справедливости, закрепленные в национальном законодательстве и международных правовых актах", – отметила адвокат.

Моисеева подчеркнула, что это решение противоречит самому принципу применения залогов, установленному в КПК.

"Залог – это вид меры пресечения, а не наказание. К сожалению, суд, определяя ее размер, руководствовался общественной оглаской по делу, а не буквой закона. Поэтому, чтобы удовлетворить общественный запрос, по нашему мнению, и назначил залог в полмиллиарда гривен. Это уже выглядит как наказание, на самом деле, хотя вина моей подзащитной еще не доказана, у нас в стране действует презумпция невиновности! – отметила юрист.

Адвокат подчеркнула, что виновность ее подзащитной Татьяны Крупы не установлена, дело расследуется и защита ожидает решения Апелляционного суда.

"Мы как адвокаты должны в любой ситуации добиваться соблюдения прав и свобод человека, признанных национальным и международным правом. Это наша главная миссия, и мы ее выполняем", – подчеркнула адвокат.