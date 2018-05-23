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Достроковий вихід на пенсію в Україні: Конституційний Суд прийняв рішення

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Конституційний Суд України визнав неконституційною норму, яка скасувала можливість достроково вийти на пенсію тим, кого звільнили за півтора року до досягнення пенсійного віку.

Відповідне рішення № 5-р/2018 було прийнято 22 травня 2018 року.

Суд

Зокрема, Конституційний Суд визнав неконституційним підпункт 3 пункту 12 розділу I Закону України "Про внесення і змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII. Цей підпункт передбачав скасування ст. 21 Закону "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні". А ця стаття, в свою чергу, стосувалася дострокового виходу на пенсію громадян, яких звільнили за півтора року до досягнення пенсійного віку.

У своєму рішенні Суд зазначає, що до виключення із закону цих положень держава гарантувала право на такий достроковий вихід на пенсію громадянам похилого віку, трудовий договір з якими було розірвано в силу причин, які не залежали від їх волі і не були наслідком дій цих осіб. І ця гарантія, на думку Суду, була спрямована на те, щоб убезпечити цих людей від безробіття через незалежні від них обставин і забезпечити сприятливі умови для їх повноцінного і гідного життя на старості.

Більш того, Суд зазначив, що часті і непередбачувані зміни законодавства заважають ефективній реалізації громадянами прав і свобод, а також підривають довіру до органів державної влади та їх посадових осіб. При цьому, очікування людей не можуть впливати на внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів.

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У той же час Суд підкреслив, що принцип верховенства права передбачає внесення законодавчих змін з певним перехідним періодом для того, щоб громадяни могли адаптуватися до нових обставин. Закон № 76-VIII був прийнятий 28 грудня 2014 року (а фактично - 29 грудня) і опублікований 31 грудня 2014 року. А підпункт 3 пункту 12 розділу I цього Закону - про який і йде мова - вступив в силу вже 1 січня 2015 року.

На думку Конституційного Суду, перехідний період між публікацією закону і вступом в силу цього підпункту (менше одного дня) був недостатнім для того, щоб суб'єкти права могли адаптуватися до законодавчих змін і скорегувати свої дії для реалізації права на достроковий вихід на пенсію. Таким способом парламент нівелював суть такого елемента конституційного принципу верховенства права, як юридична визначеність.

У зв'язку з цим, Конституційний суд прийшов до висновку, що цей підпункт не відповідає ч. 1 ст. 8 Конституції України.

Рішення Конституційного Суду є остаточним і не підлягає оскарженню, а підпункт 3 пункту 12 розділу I Закону № 76-VIII втрачає чинність з дня ухвалення цього рішення.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Конституційний Суд України визнав законним позбавлення ветеранів праці ряду пільг.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Об'єкт
Конституційний суд України
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