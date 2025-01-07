Ратификация Римского статута: Украина получила иммунитет от обвинений в военных преступлениях

В 2025 году Украина стала 125-м государством-участником Международного уголовного суда, наконец-то ратифицировав его основополагающий документ – Римский статут (официальным Киевом он был подписан еще 24 года назад). Какие выгоды принесет нашей стране полноправное членство в этом международном органе уголовной юстиции, читайте в материале OBOZ.UA.

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Почему с ратификацией тянули так долго

В компетенцию находящегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС), учрежденного на основе принятого 17 июля 1998 года Римского статута, входит преследование лиц, ответственных за наиболее тяжкие преступления: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Римский статут был подписан от имени Украины еще 20 января 2000 года, однако с тех пор Верховная Рада постоянно откладывала вопросы его ратификации. (Ратификация – это утверждение международных договоров).

"Сначала причиной таких промедлений были многочисленные дискуссии по поводу несогласованности положений национального законодательства с положениями Римского статута. А с 2014 года – опасения, что именно украинские военные будут обвинены в совершении военных преступлений на основании сфабрикованных заявлений государства-агрессора", – говорит OBOZ.UA юрист Наталья Костишин.

Однако Украина уже долгое время, с того же 2014 года, сотрудничает с МУС (без ратификации Римского статута) на основании поданных заявлений. Например, по поводу массового убийства украинских граждан во время событий Евромайдана, по поводу деятельности высших должностных лиц РФ и руководителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Именно с подачи Украины МУС выдал ордера на арест Путина (незаконная депортация детей), Шойгу и Герасимова (военные преступления). А вот за все эти годы МУС не начинал никакого уголовного преследования против граждан Украины. Не было оснований.

Одним словом, Украина уже и так долгое время полноценно и плодотворно сотрудничала с МУС. И ратификация Римского статута, так сказать, назрела окончательно. Что и было сделано согласно принятому 21 августа 2024 года закону №3909-IX "О ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему". Сам закон вступил в силу 1 января 2025 года.

Плюсы ратификации Римского статута

Самый главный, наверное, плюс полноценного участия Украины в деятельности МУС – это иммунитет от обвинения наших граждан в военных преступлениях со стороны других государств.

"При ратификации Римского статута Украина воспользовалась положением ст. 124 документа: государство, становясь участником настоящего Статута, может заявить, что в течение семи лет после вступления его в силу оно не признает юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, когда, как предполагается, преступление совершено его гражданами или на его территории. Так что все обвинения со стороны России идут теперь лесом. А если что, то мы сами во всем разберемся", – говорит Наталья Костишин.

Таким образом, ратификация Римского статута не только снизила риски, но и предоставила время для того, чтобы украинская правоохранительная и судебная системы могли самостоятельно провести расследование военных преступлений – в случае, если граждане Украины будут подозреваться в их совершении. Кроме того, в ратификации Римского статута есть и другие плюсы.

"Полноценное членство в МУС дает Украине возможность участвовать в Ассамблее государств-участников организации, выносить вопросы на ее рассмотрение, голосовать за распределение бюджета (ну и платить, конечно), предлагать судей и участвовать в их выборах", – говорит OBOZ.UA управляющий партнер в адвокатском объединении "Войченко и Дульский" Сергей Войченко.

Конечно, реноме МУС недавно несколько подорвали действия Монголии. Которая, будучи полноправным членом Международного уголовного суда, должна была арестовать Путина и отправить его в Гаагу, но этого не сделала. И может возникнуть вопрос – а зачем нам такой МУС?

"Дело в том, что ситуация с Монголией – это так, досадный момент в истории МУС. Ну что же, бывает – кто-то отказывается исполнять положения организации, по определенным причинам. Но это тактика. А есть стратегия. И со стратегической точки зрения подписание Украиной Римского статута – абсолютно верное политическое решение", – подчеркивает Сергей Войченко.

По убеждению Натальи Костишин, ратификация Римского устава повышает репутацию Украины на международной арене как страны, которая поддерживает принципы международного правосудия.

Кстати, в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС прямо предусмотрено, что с целью укрепления мира и международного правосудия стороны сотрудничают путем ратификации Римского статута МУС. Так что к Европе мы теперь стали еще ближе.