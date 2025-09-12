Сейчас я возможно кого-то из вас шокирую, но сегодня для меня 7 сентября – не просто день лунного затмения. Это значимая, хоть и непростая дата в моей жизни.

Сьогодні рівно п’ять років, як я отримала підозру від НАБУ у вчиненні корупційного злочину. Мені інкримінували зловживання службовим становищем у змові з колишнім керівником підприємства на користь третіх осіб. Трохи заплутано, але так, як є.

7 вересня 2020 року — дата, яка розділила моє життя на "до" і "після".

Багато хто чув про мою справу, але є різні категорії людей:

ті, хто підтримує мене у цій боротьбі (безмежно вдячна!);

ті, хто мовчки спостерігає і чекає, чим все завершиться або можливо соромиться запитати;

і ті, хто каже: "Ну, все ж не так однозначно".

Насправді — однозначно.

У 2020-му один такий собі детектив НАБУ, який дуже любить грати у шахи (і вважав себе, як мінімум, королем), наполегливо пропонував (а простими словами — шантажував), щоб я підписала угоду про визнання вини.

Формально — "для пом’якшення покарання" (типу-умовно).

Фактично — щоб я визнала те, чого не робила, і дала неправдиві свідчення проти іншого підозрюваного.

Докази були сфабриковані:

документи підроблені,

факти вигадані,

збитки уявні.

Детектив тримав цю брехню до останнього (а що, так можна було?):

ховав сліди,

тиснув на свідків,

підмінював документи,

вводив в оману суд.

Ця справа така заплутана і таємнича, що по ній можна писати книгу або знімати фільм. Причому, потягне на голлівудський.

Бо, як каже Віталій Шабунін (ніколи не думала, що буду цитувати саме його в контексті своєї справи, бо в тому протистоянні я на боці СБУ):

"Я думав, що після Революції Гідності такого "бєспрєдєла" більше не буде. Я помилився".

П’ять років життя, п’ять років боротьби:

погрози,

тиск,

нескінченні допити,

судові засідання.

Ми давали прес-конференцію, телебачення про нас знімало сюжети, ми робили публікації про ці фальсифікації. Ми намагалися цю справу зробити публічною, хоч це було не просто. Ми поступово розмотували клубок брехні і маніпуляцій.

І ось — промінь світла.

29 серпня 2025 року ми з командою найкращих адвокатів (і це без перебільшення) домоглися незалежної експертизи.

Це я називаю: шах королеви.

Іронія долі: детектив, який зробив мою справу "детективною", уже звільнений.

Не за підробку доказів (а жаль) – через секс-скандал зі свідком в іншій справі. Але це вже інша історія і вона мені не цікава.

Моя історія ще триває (show must go on), але розв’язка ближче, ніж будь-коли. Як говорить один з моїх адвокатів: "Або ми перемогли, або це ще не кінець".

Але навіть найдовша детективна історія має розв’язку.

І тепер у мене є надія, що вона буде справедливою.

Зате тепер я знаю:

як вистояти, коли на тебе тиснуть;

як відокремлювати правду від маніпуляцій;

як не зраджувати себе під жодним тиском і зберігати внутрішню силу навіть у найскладніших обставинах.

Але є й інші benefits:

Бонус перший: Хейт на мене вже не діє. Представники обвинувачення — самі жорсткі хейтери, якщо що.

Бонус другий: Після всього цього я навчилася залишатися спокійною навіть у найскладніших ситуаціях.

Бонус третій: Тепер у мене в друзях у ФБ (принаймі, я інших не знаю) найкращі адвокати України.

Мораль цієї історії:

Не поспішай оцінювати, якщо не володієш всією інформацією.

Не засуджуй, поки не розібрався в ситуації.