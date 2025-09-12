Блог | Шах королевы в деле аэропорта "Борисполь": когда ложь встречает правду
Сейчас я возможно кого-то из вас шокирую, но сегодня для меня 7 сентября – не просто день лунного затмения. Это значимая, хоть и непростая дата в моей жизни.
Далее текст на языке оригинала.
Сьогодні рівно п’ять років, як я отримала підозру від НАБУ у вчиненні корупційного злочину. Мені інкримінували зловживання службовим становищем у змові з колишнім керівником підприємства на користь третіх осіб. Трохи заплутано, але так, як є.
7 вересня 2020 року — дата, яка розділила моє життя на "до" і "після".
Багато хто чув про мою справу, але є різні категорії людей:
- ті, хто підтримує мене у цій боротьбі (безмежно вдячна!);
- ті, хто мовчки спостерігає і чекає, чим все завершиться або можливо соромиться запитати;
- і ті, хто каже: "Ну, все ж не так однозначно".
Насправді — однозначно.
У 2020-му один такий собі детектив НАБУ, який дуже любить грати у шахи (і вважав себе, як мінімум, королем), наполегливо пропонував (а простими словами — шантажував), щоб я підписала угоду про визнання вини.
Формально — "для пом’якшення покарання" (типу-умовно).
Фактично — щоб я визнала те, чого не робила, і дала неправдиві свідчення проти іншого підозрюваного.
Докази були сфабриковані:
- документи підроблені,
- факти вигадані,
- збитки уявні.
Детектив тримав цю брехню до останнього (а що, так можна було?):
- ховав сліди,
- тиснув на свідків,
- підмінював документи,
- вводив в оману суд.
Ця справа така заплутана і таємнича, що по ній можна писати книгу або знімати фільм. Причому, потягне на голлівудський.
Бо, як каже Віталій Шабунін (ніколи не думала, що буду цитувати саме його в контексті своєї справи, бо в тому протистоянні я на боці СБУ):
"Я думав, що після Революції Гідності такого "бєспрєдєла" більше не буде. Я помилився".
П’ять років життя, п’ять років боротьби:
- погрози,
- тиск,
- нескінченні допити,
- судові засідання.
Ми давали прес-конференцію, телебачення про нас знімало сюжети, ми робили публікації про ці фальсифікації. Ми намагалися цю справу зробити публічною, хоч це було не просто. Ми поступово розмотували клубок брехні і маніпуляцій.
І ось — промінь світла.
29 серпня 2025 року ми з командою найкращих адвокатів (і це без перебільшення) домоглися незалежної експертизи.
Це я називаю: шах королеви.
Іронія долі: детектив, який зробив мою справу "детективною", уже звільнений.
Не за підробку доказів (а жаль) – через секс-скандал зі свідком в іншій справі. Але це вже інша історія і вона мені не цікава.
Моя історія ще триває (show must go on), але розв’язка ближче, ніж будь-коли. Як говорить один з моїх адвокатів: "Або ми перемогли, або це ще не кінець".
Але навіть найдовша детективна історія має розв’язку.
І тепер у мене є надія, що вона буде справедливою.
Зате тепер я знаю:
- як вистояти, коли на тебе тиснуть;
- як відокремлювати правду від маніпуляцій;
- як не зраджувати себе під жодним тиском і зберігати внутрішню силу навіть у найскладніших обставинах.
Але є й інші benefits:
Бонус перший: Хейт на мене вже не діє. Представники обвинувачення — самі жорсткі хейтери, якщо що.
Бонус другий: Після всього цього я навчилася залишатися спокійною навіть у найскладніших ситуаціях.
Бонус третій: Тепер у мене в друзях у ФБ (принаймі, я інших не знаю) найкращі адвокати України.
P.S. Кому цікаво: залишу в коментарях посилання на публікацію нашого адвоката Юлії Іщенко. Вона все детально описала.
Мораль цієї історії:
- Не поспішай оцінювати, якщо не володієш всією інформацією.
- Не засуджуй, поки не розібрався в ситуації.