Укрзалізниця заявила о стабилизации системы онлайн-продаж: в Приват24 купить билеты невозможно, а клиенты жалуются, что сайт снова "висит"

Укрзалізниця заявила о стабильной работе системы онлайн-продажей билетов. Однако купить билет в Приват24 невозможно из-за "проведения работ на сервере "Укрзалізниці", при этом некоторые клиенты все еще жалуются на то, что сайт с онлайн-продажей билетов "висит", а часть функций до сих пор недоступна.

Видео дня

О стабилизации системы заявили в пресс-службе Укрзалізниця . "Ночью переехали на новую платформу, выстроили защиту, активно восстанавливаем дополнительный функционал. В мобильном приложении уже снова доступна планировка путешествий с пересадками, в течение дня поочередно будут возобновляться онлайн-табло с постанционными расписаниями поездов", – говорится в заявлении.

OBOZ.UA попытался купить билеты на сайте booking.uz.gov.ua, а также в приложении Укрзалізниці. И сайт и приложение стабильно работали. Однако при этом проблемы возникают у тех пассажиров, которые пытаются купить билет через Приват24. При попытке выбрать услугу отображается сообщение о том, что услуга будет доступна после 17.30 (29 марта).

Судя по отзывам в соцсетях УЗ, далеко не все клиенты могут свободно воспользоваться сайтом и приложением даже после заявления о стабилизации работы. Клиенты также жалуются, что не работают и другие сервисы, через которые можно было купить билеты на поезда.

"Ни на сайте Укрзалізниця, ни где-либо, невозможно найти ни расписание пассажирских поездов, ни расписание электричек. Если расписание пассажирских поездов можно хотя бы "методом тика" изучать через опцию покупки билетов, то с электричками так не получится", - посетовал один из пассажиров.

"Ну не работает стабильно, о чем вы! Пишет о сбое, невозможно обновить информацию в профиле, исчезли все бонусы и баллы", - посетовала еще одна клиентка.

"Вся информация обнулилась, не могу купить билет со скидкой студента, хочу подтвердить аккаунт с помощью Дія. Пілпис пишет, что сервис вышел из строя, а так все точно стабильно работает", - посетовал еще один пассажир. На что в УЗ сообщили, что все "в скором времени заработает".

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" внедряет компенсации из-за билетного коллапса. Чтобы получить бонусы, пассажирам, побывавшим в оффлайн-кассах, нужно сохранить бумажный билет.

Компания 28 марта выступила с очередным разъяснением ситуации с билетами на поезда. " Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продаж "Укрзалізниці" могут возникать сбои в работе программы и сайта продажи билетов", - признали в УЗ. При этом там не стали называть термины, в которые системы заработают стабильно, ограничившись уверением, что ИТ-команда работает над решением проблем.

Только проверенная информация в нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!