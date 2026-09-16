В Киеве в 'квартирной очереди' – более 67 тыс. украинцев: некоторые ждут квартиру уже более 50 лет

В Киеве на квартирном учете числятся 67,5 тыс. человек. Все они годами (а некоторые — десятилетиями) ждут квартиры, на которую имеют право в соответствии с законом. При этом самый длительный срок ожидания в очереди составляет 53 года.

Видео дня

Об этом говорится в ответе директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Бориса Работникова на запрос OBOZ.UA. На внеочередном квартирном учете – более 6 тыс. человек. И в 2026 году их количество выросло на 297. По состоянию на сентябрь 2026 года общее количество украинцев, стоящих на квартирном учете, составляет 67,5 тыс. человек. И только в этом году эта цифра выросла на 1 тыс. человек. Речь идет о квартирном учете исключительно в Киеве.

Более 10 лет свою квартиру ждут 56 140 человек (83,14%). Более 30 лет свою квартиру ждут 33,05% – 22 315 человек. Самый длительный период ожидания в квартирном учете – почти 53 года. Один из украинцев ждет жилья в Киеве с 27 сентября 1973 года.

При этом в прошлом году квартирами обеспечили 705 человек, в 2024-м – 520. А за девять месяцев 2026-го – 235 человек. Однако количество людей в очереди сокращается быстрее, чем выдают квартиры. Кто-то не прошел регистрацию, кто-то сменил место жительства. При этом в пятерку наиболее распространенных причин для исключения из квартирного учета входит такая причина, как смерть заявителя.

Право на постановку на квартирный учет имеют, в частности, военнослужащие и чернобыльцы. Также на квартирный учет можно встать по состоянию здоровья. При наличии тяжелых форм хронических заболеваний (например, туберкулеза), при которых невозможно совместное проживание в одной квартире с другими членами семьи.

На внеочередной квартирный учет имеют право участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны, а также семьи погибших (умерших) ветеранов войны и защитников и защитниц Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года спрос на "вторичку" в Украине продолжил расти: в Черкасской области цены выросли на 10%, в Черновицкой – на 9%, тогда как в Херсонской области они упали на 9%. Самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно остаются в Киеве – в среднем $89,5 тыс., а самые дешевые – в Херсонской области, около $15,5 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!