Как работа за рубежом повлияет на пенсии украинцев: что даст стаж беженцев в Польше и Германии

В Украине миллионы беженцев работают за рубежом, однако при этом планируют вернуться домой после окончания полномасштабной войны. В большинстве стран зарубежный стаж "не сгорит", и это повлияет на назначение пенсии в Украине.

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Как говорится в публикации Минфина , официальная работа за рубежом – это не потерянное время, ведь при определенных условиях она может стать решающим фактором для получения выплат.

Польша: суммирование стажа и пропорциональные выплаты

Между Украиной и Польшей действует Соглашение о социальном обеспечении, которое работает по пропорциональному принципу.

Каждое государство рассчитывает и выплачивает пенсию исключительно по страховому стажу, накопленному на его территории. Например, при наличии 20 лет стажа в Украине и 10 лет в Польше украинская часть пенсии будет начисляться за украинские годы, а польская – за польские.

Польский стаж помогает "дотянуть" до необходимого количества лет, чтобы получить право на выход на пенсию в Украине в установленном возрасте (статья 12 Соглашения). Периоды не должны пересекаться.

Германия: стаж для получения права, но без увеличения суммы

С Германией ситуация иная: ратифицированного двустороннего соглашения о взаимном зачете стажа нет. Однако благодаря специальным нормам законодательства (в частности, статье 26-1 Закона Украины № 1058-IV и постановлению Кабмина № 562) годы официальной работы в Германии могут учитываться при определении права на пенсию по возрасту.

Немецкий стаж дает право выйти на пенсию в установленный срок, но не увеличивает размер украинской выплаты и не пересчитывается в "украинский заработок".

Необходимо предоставить документы от немецких органов, подтверждающие зачисление периодов в их страховой стаж. В случае отсутствия справок Пенсионный фонд может обращаться через МИД. Кроме того, вопросы, касающиеся начисления собственно немецкой пенсии, следует решать непосредственно с немецкой системой *Deutsche Rentenversicherung*.

Сколько стажа потребуется украинцу в 2026 году?

Согласно ст. 26 Закона Украины № 1058-IV, требования к страховому стажу зависят от возраста:

в 60 лет — не менее 33 лет;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Необходимая продолжительность определяется точно на дату достижения соответствующего возраста. Именно здесь зарубежный стаж может спасти ситуацию. Если в 60 лет у человека в Украине всего 27 лет стажа, но благодаря документам он подтвердил еще 6 лет работы в Германии или Польше (27 + 6 = 33), он получает полное право на назначение пенсии в 60 лет.

Что стоит сделать заранее?

Эксперты советуют не дожидаться пенсионного возраста, а уже сейчас позаботиться о сохранности документов:

1. Соберите документы об официальном трудоустройстве и уплате взносов.

2. Храните справки о периодах работы и регистрационные данные в иностранных системах (например, номер PESEL в Польше).

3. Проверьте, зачислены ли ваши зарубежные периоды в страховой стаж официальными ведомствами соответствующей страны.

Правильные документы и знание механизмов их зачисления станут ключом к реализации ваших пенсионных прав, заслужить которые за рубежом стоило немалых усилий.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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