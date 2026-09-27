Возможность разбогатеть? Чего стоят монеты СССР

Зачастую монеты времен СССР являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, они не принесут свои владельцам больших денег.

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Дело в том, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, что дорого продать получится лишь копейки, отчеканенные из ценных материалов. В частности, из:

Серебра.

Золота.

Впрочем, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

Советские монеты купят – но очень дешево

А вот обычные советские копейки, по его словам, нумизматы хоть и могут купить, но только за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.

При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в ноябре, будет отчеканена из серебра и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Там отметили:

Она получит название "Архистратиг Михаил".

Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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