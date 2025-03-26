"Укрзалізниця" четвертый день возобновляется после кибератаки: компания обратилась к пассажирам

В "Укрзалізнице" четвертый день продолжается ликвидация последствий масштабной кибератаки на онлайн-инфраструктуру компании. По этой причине онлайн-сервисы перевозчика остаются недоступными, а билеты все еще продаются всего на два ближайших дня и только в железнодорожных кассах. Из-за таких неудобств компания обещает пассажирам комплименты на борту и бесплатное ожидание в платных залах.

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OBOZ.UA следит, за важнейшими событиями вокруг возобновления полноценной работы железной дороги. Как сообщили в компании, по состоянию на 8:00 25 марта работу онлайн-сервисов возобновить пока не удалось. "Рассчитываем выйти на финишную прямую по возобновлению ресурсов уже в ближайшее время", – заверили железнодорожники.

Между тем кассы и остальные сотрудники железной дороги работают в усиленном режиме. Также на вокзалах можно найти помощников – вокзальных "ангелов" (их можно узнать по оранжевой одежде), которые готовы помочь пассажирам по любым вопросам.

"Через кассы продаются билеты на ближайшие даты - 26 и 27 марта. Рекомендуем пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30", – отметили в "Укрзалізнице"

Кроме того, компания подготовила комплимент на борту для всех владельцев бумажных билетов, приобретенных после 22 марта. Кроме того, они смогут бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны.

Кибератака на "Укрзалізницю": что произошло с компанией

23 марта онлайн-системы "Укрзалізниці" подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Это сделало невозможным покупку билетов на поезда через сайт или приложение. И несмотря на это, все поезда следуют за графиком.

Билеты на международные поезда тоже разрешили покупать в кассах. А тем, кто купил железнодорожный билет через сайт или приложение заранее и не может его скачать, советуют:

проверить электронную почту – там должно быть письмо с продублированным PDF-билетом;

– там должно быть письмо с продублированным PDF-билетом; приходить прямо на посадку в поезд, но желательно по крайней мере за 20 минут до отправки.

Для военнослужащих действуют особые условия: для них билеты могут быть оформлены прямо на борту начальником поезда. Для этого тем, кто купил билет онлайн через сервис Армия+ и не может его загрузить, советуют связаться с работниками "Укрзалізниці" в комментариях на странице компании в Facebook.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" добавила дополнительные вагоны в ряд поездов, которые отправляются из Киева 25 марта – в Черновцы, Чоп, Ужгород и Ивано-Франковск. Причина – большой спрос среди пассажиров на поездки по этим направлениям при ликвидации последствий кибератаки на системы перевозчика.

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