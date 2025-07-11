Украинец отсудил у "Укрзалізниці" компенсацию морального вреда, потому что проводник закрыл туалеты в вагоне: какую сумму получит

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск пассажира против "Укрзалізниці". Истец ехал поездом из Ивано-Франковска в Полтаву и не смог воспользоваться туалетом в вагоне, потому что проводник закрыл оба санузла. Суд обязал "Укрзалізницю" вернуть стоимость посадочного документа в размере 432 грн, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 грн.

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Об этом говорится в решении суда по делу № 186/539/25-ц. Представитель "Укрзалізниці" пояснил, что в чаши унитазов попали посторонние предметы, в результате проводнику пришлось закрыть санузлы. Вместо этого пассажирам предложили воспользоваться туалетами в соседних вагонах.

"Во время служебной проверки жалобы истца, было установлено, что 09.01.2025 на участке Ходоров – Львов в вагоне №25 поезда №123 сообщением Ивано-Франковск – Харьков возникла нештатная ситуация при использовании санитарного узла вагона, последовательно в короткий промежуток времени возникла неисправность обоих туалетов в указанном пассажирском вагоне, что сделало невозможным их использование в рейсе", – говорится в материалах дела.

Суд решил, что санитарно-техническое состояние вагона №25 поезда №123, во время поездки истца не соответствовал установленным требованиям санитарного законодательства, а потому ответчик предоставил истцу услуги ненадлежащего качества. Пассажир требовал компенсировать ему моральный ущерб в размере 4800 грн, а также частичную стоимость билета - 432 грн (40%).

Однако суд решил, что моральный ущерб можно оценить в 500 грн. "Взыскать с "Украинской железной дороги" 432 грн в качестве частичного возмещения стоимости посадочного документа. А также моральный ущерб в размере 500 грн", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили новый региональный поезд. Он соединит 3 крупных города на Западе страны, и будет ходить по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий. При этом сам поезд является экспериментальным – он был выпущен из ремонта и получил 2 класс комфортности. Билеты уже поступили в продажу.

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