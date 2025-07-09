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В Украине запустили особенный поезд по важному маршруту: цена билетов

Роман Костюченко
Рынки и компании
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7,1 т.
В Украине запустили особенный поезд по важному маршруту

В Украине запустили новый региональный поезд. Он соединит 3 крупных города на Западе страны, и будет ходить по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий. При этом сам поезд является экспериментальным – он был был выпущен из ремонта и получил 2 класс комфортности. Билеты уже поступили в продажу – на рейс 11 июля со Львова в вагоны 2 класса они стоят 206,18 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

  • Поезд получил номер 826/825.
  • Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.
  • Первый рейс запланирован на 11 июля.
В Украине запустили новый региональный поезд

"Укрзалізниця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа. ... Это уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й – с начала полномасштабного вторжения. Все работы выполнены собственными силами "Укрзалізниці".

Новый поезд будет ходить по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий

Сколько стоят билеты на новый поезд

Билеты же на новый поезд уже поступили в продажу. На рейс 11 июля со Львова их продают в вагоны 2 класса. Цена – 206,18 грн.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Что есть в поезде

В целом же, рассказали в "Укрзалізниці", поезд оборудован пандусами и инклюзивными уборными. Также он укомплектован:

  • Местами для пассажиров на колесных креслах.
  • Креплениями для велосипедов.
  • 2 автоматами с напитками и снеками.
Что есть в поезде
  • Индивидуальными мягкими креслами с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB.
  • Индивидуальными столиками.
  • Креплениями для мобильных устройств.
Поезд является экспериментальным
  • Обновленной системой освещения.
  • Индикацией занятости уборных.
  • Вагонным табло с маршрутом.
  • Багажными полками с увеличенной вместимостью.
  • Стеллажами для перевозки чемоданов.
Как выглядит новый поезд внутри

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов, которые будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов иТрускавец. Также назначили поезд между Львовом и Одессой.

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