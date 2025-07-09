В Украине запустили особенный поезд по важному маршруту: цена билетов

В Украине запустили новый региональный поезд. Он соединит 3 крупных города на Западе страны, и будет ходить по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий. При этом сам поезд является экспериментальным – он был был выпущен из ремонта и получил 2 класс комфортности. Билеты уже поступили в продажу – на рейс 11 июля со Львова в вагоны 2 класса они стоят 206,18 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 826/825.

Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

Первый рейс запланирован на 11 июля.

"Укрзалізниця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа. ... Это уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й – с начала полномасштабного вторжения. Все работы выполнены собственными силами "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты на новый поезд

Билеты же на новый поезд уже поступили в продажу. На рейс 11 июля со Львова их продают в вагоны 2 класса. Цена – 206,18 грн.

Что есть в поезде

В целом же, рассказали в "Укрзалізниці", поезд оборудован пандусами и инклюзивными уборными. Также он укомплектован:

Местами для пассажиров на колесных креслах.

Креплениями для велосипедов.

2 автоматами с напитками и снеками.

Индивидуальными мягкими креслами с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB.

Индивидуальными столиками.

Креплениями для мобильных устройств.

Обновленной системой освещения.

Индикацией занятости уборных.

Вагонным табло с маршрутом.

Багажными полками с увеличенной вместимостью.

Стеллажами для перевозки чемоданов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов, которые будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов иТрускавец. Также назначили поезд между Львовом и Одессой.

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