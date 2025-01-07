Такого с долларом в Украине еще не было: официальный курс обновил исторический рекорд

На 8 января Нацбанк обновил официальный курс доллара до 42,23 грн. Что на 3 коп. превышает текущий. А также является рекордным в истории Украины.

Видео дня

Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, курс растет уже 4 раз подряд (без учета выходных, когда действовал пятничный курс). После того, как 2 января его снизили до 41,97 грн, тот вырос уже на 26 коп.

Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Более того, ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZ.UA отмечал: 2025 год Украина начнет с курсом выше 42 грн. А заканчивать год страна будет "на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн",

Т.е., рост был спрогнозированным. А значит, система была подготовлена к такому развитию событий.

Кроме того, в госбюджет среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар. Соответственно, рост курса был "запланированным". Также:

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, через день после обновления рекорда до 41,99 грн (действовал 24 декабря 2024 года) курс опустился до 41,86 грн, а на следующий день снизился до 41,84 грн.

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!