Украинцам озвучили новый размер минимальной зарплаты: почему этого недостаточно

Согласно проекту госбюджета на 2027 год, средняя зарплата в стране прогнозируется на уровне 34 409 грн. Соответственно, справедливая минимальная зарплата должна составлять около 17,2 тыс. грн. Вместо этого украинское правительство заложило в главный документ страны чуть более 9,5 тыс. грн, что примерно на 80% меньше обоснованных стандартов.

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Как отмечается в публикации OBOZ.UA, общепринятые европейские и международные стандарты предусматривают, что минимальная зарплата должна составлять не менее 50% от средней заработной платы в стране. Размер минимальной зарплаты на следующий год рассчитывается Министерством экономики на основе макроэкономических прогнозов. Логика профильных чиновников основана на том, что повышение минимальных выплат неизбежно приведет к увеличению расходов предприятий на оплату труда и существенному росту нагрузки на государственный бюджет.

С одной стороны, правительство прекрасно осознает необходимость достойной оплаты труда на государственной службе для привлечения и удержания квалифицированных кадров. Однако, с другой стороны, исполнительные органы власти почему-то не распространяют эту государственную поддержку на огромную армию рядовых работников бюджетной сферы. Дело в том, что сотрудники бюджетных учреждений вынуждены работать исключительно по официальной минимальной ставке без каких-либо дополнительных выплат "в конвертах". Среди них есть значительное количество высококлассных специалистов, в частности с полным высшим образованием.

Наглядным примером служит ситуация в Одесском зоопарке, который еще с 7 сентября открыл сразу 26 вакансий. Учитывая предложенные условия, у руководства мало шансов заполнить эти вакансии, ведь такая работа из-за мизерной зарплаты больше напоминает волонтерство с компенсацией расходов на проезд и скромным обедом. Например, старшему лаборанту, от которого требуется обязательное наличие высшего образования, предлагают "чистыми" на руки всего 5032 грн после вычета всех налогов. Фельдшеру же ветеринарной медицины готовы платить чуть больше – 6003 грн.

Чтобы сразу дать исчерпывающие ответы на вопросы о подобных финансовых предложениях, представители зоопарка публично напомнили: минимальная зарплата в Украине составляет 8647 грн, однако непосредственно с этой суммы государство взимает 18% налога на доходы физических лиц (а это 1556,46 грн) и дополнительно 5% военного сбора (432,35 грн).

Многие культурные учреждения, государственные музеи, ботанические сады и научные учреждения регулярно предлагают своим квалифицированным сотрудникам заработную плату на уровне минимальной. При этом на таких должностях часто работают специалисты с многолетним опытом и высшим образованием, которые удерживаются на рабочих местах благодаря чистой преданности делу и энтузиазму. Несмотря на то, что для повышения социальных стандартов простых граждан правительство постоянно находит десятки причин и якобы не видит финансовых ресурсов, содержание высокого государственного аппарата почему-то финансируется совсем по другим масштабам.

Статистика свидетельствует, что летом 2026 года в государственном аппарате Украины насчитывалось 165,4 тыс. штатных сотрудников, причем средняя заработная плата в ключевых центральных ведомствах составляла 66,2 тыс. грн. Самые высокие доходы традиционно зафиксированы в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в Аппарате Верховной Рады Украины и Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), где среднемесячные показатели превышают 100 тыс. грн, преимущественно из-за огромных окладов и премий руководящего состава.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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