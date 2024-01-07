В Украине подорожал доллар: вернет ли НБУ фиксированный курс

Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. Он отметил, что от фиксированного курса Нацбанк отошел:

сознательно;

когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – говорится в сообщении.

При этом Николайчук отметил: ослабление гривни в конце 2023 года было обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. В частности:

увеличившимся спросом на валюту "в результате рекордных расходов бюджета в декабре";

традиционным для окончания года ростом спроса на валюту со стороны населения.

Также, по его словам, на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи. При том, что "активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании".

В то де время зампредседателя Нацбанка отметил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что происходит с официальным курсом

Вместе с тем, НБУ на 8 января установил официальный курс доллара в 38,07 грн. Что на 3 коп. выше, действующего 5-7 числа.

Таким образом уже второй раз подряд регулятор не стал не только повышать официальный курс, но и устанавливать его на новом рекордном уровне. Перед этим же действующий 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины, а предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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