Такие доллары не примут банки и обменники: с какими купюрами будут проблемы

Банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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В частности, сообщили в НБУ, речь идет о купюрах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же типографскими недостатками.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

Отказаться принимать могут и банкноты с общими загрязнениями или такими, что занимают половину банкноты. В том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах.

Банкам и обменникам запрещено устанавливать ограничения по номиналам купюр

В то же время в НБУ подчеркнули: банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. Это же правило касается года выпуска банкнот.

Т.е. старые, но в хорошем состоянии купюры у украинцев принимать обязаны. Соответственно, отказ некоторых касс брать "старые" доллары в хорошем состоянии является поводом для жалобы на горячую линию НБУ.

Как не купить фальшивые доллары

Если пользуетесь услугами обменников. На сайте НБУ есть список всех финансовых учреждений, имеющих право заниматься обменом. Там можно увидеть и адрес обменника. Прежде чем воспользоваться услугами, обратите внимание, легально ли работает этот обменник по этому адресу. Также убедитесь, что в реестре и документах обменника (лицензию размещают в доступном месте) указано одно и то же юридическое название. Только убедившись, что обменник работает легально, можно воспользоваться его услугами. Важно также хранить чеки.

Если пользуетесь услугами банков. В кассе банка могут предлагать менее привлекательный курс, однако это финансовое учреждение имеет более развитую инфраструктуру. Случаев, когда мошенники открывали фейковые отделения банков для продажи фальшивых долларов, нет. Важно отметить, что если вы планируете в кассе купить относительно большое количество долларов, закажите его по телефону заранее.

"Обычно хотя бы за день нужно заказывать. Если сумма больше 400 тыс. грн в эквиваленте, нужно будет подтвердить источник дохода для такого обмена. Жалобы в основном касаются состояния и года выпуска банкнот. Однако в кассе банка вы не купите ни фальшивку, ни купюру, которая не отвечает требованиям центробанка", – рассказали OBOZ.UA в одном из банков.

Доллары у физлиц (обычных украинцев) лучше не брать. Если вы хотите что-то продать, вы должны понимать, что, соглашаясь на сделку в долларах, вы берете на себя риски. Кроме того, вам будет труднее воспользоваться валютой, которую вы получили на руки. Если деньги попали на ваш банковский счет в результате легальной сделки купли-продажи, вы всегда сможете снять их в кассе банка, обменять на доллары, без проблем вывезти за границу, показав таможне необходимые документы.

Также стоит помнить: самостоятельно проверить подлинность купюры практически невозможно. Те признаки, которые можно заметить без специальных инструментов, фальшивомонетчики научились хорошо подделывать. Потому без детектора валют разобраться, где настоящая купюра, а где нет, невозможно. Даже в кассах в банках иногда сомневаются, с какой купюрой имеют дело. Некоторые доллары они отправляют на специальную экспертизу. И если окажется, что это фальшивка, владельцу таких банкнот деньги не вернут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту. В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов и пытались сбыть еще 3 300 долларов.

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