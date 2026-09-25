Правила финансирования Украины хотят изменить: что в ЕС предлагают сделать с 45 млрд евро

Европейский Союз рассматривает возможность существенного ускорения выплаты финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро за счет российских активов. Половину кредита, рассчитанного на весь 2027 год, хотят выделить не постепенно, а уже в первые месяцы того же года.

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Как пишет Euractiv со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС, причина заключается в стремительном увеличении дефицита государственного бюджета Украины.

Рост дефицита и вызовы для партнеров

Прогнозируемый бюджетный дефицит Украины оценивается в 23,5 и 28,4 млрд евро в 2026 и 2027 годах соответственно. Однако массированные российские атаки на украинскую промышленность истощают налоговые поступления, которые покрывают внутренние расходы государства.

Учитывая это, правительства некоторых стран ЕС предлагали перенести часть выплат с 2027 года на текущий период, однако от этой идеи решили отказаться в пользу выплаты львиной доли именно в начале 2027 года. Это позволит ослабить финансовое давление в начале года, хотя и не перекроет текущий дефицит и не увеличит общий объем помощи.

В целом общий пакет ЕС в размере 90 млрд евро рассчитан на покрытие двух третей потребностей Украины в 2026–2027 годах. Остальную часть – это еще около 45 млрд евро – должны были обеспечить международные партнеры. На данный момент Норвегия предложила около 7,9 млрд евро военной и гражданской помощи на 2027 год, однако общий объем взносов от других стран по-прежнему не достигает ожидаемого уровня.

Украина получила "зарубежные" средства на выплату пенсий

Ранее в сентябре Украина получила от Всемирного банка $841 млн – средства поступят в рамках механизма PEACE in Ukraine под гарантии правительства Канады. Их планируется направить на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Это произошло на фоне дефицита доступного финансирования, из-за которого Украина начала ограничивать часть расходов, хотя об ограничении социальных расходов речи не идет. Правительство вынуждено определять приоритетность платежей, поэтому ввело жесткий режим экономии бюджетных средств, которые в настоящее время не идут на нужды обороны – это должно позволить сэкономить около 70 млрд грн, которые планируется полностью направить на финансирование Сил обороны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 16 сентября народные депутаты с третьей попытки смогли принять в первом чтении законопроект о налоге на посылки, доставляемые из-за рубежа. Это является требованием Международного валютного фонда и Европейского Союза для предоставления макрофинансовой помощи стране.

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