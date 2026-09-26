В Украине вырастет спрос на евро из-за нового курса: что происходит

Курс наличного доллара 26-27 сентября в большинстве обменных пунктов и в кассах банковских отделений будет находиться в пределах коридора: покупка от 44,30 до 44,75 грн и продажа от 44,95 до 45,25 грн. А курс наличных евро будет в пределах: покупка от 50,70 до 51,50 грн и продажа от 51,60 до 52 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания "Минфин". "Часть обменных пунктов может еще скорректировать рассчитанные мной цены на плюс-минус 3–5 копеек как в отношении доллара, так и в отношении евро, в зависимости от наличия у них свободных объемов наличной гривны и валюты, а также выполнения своих индивидуальных задач", — отметил он.

Широкий разброс котировок евро в различных сетях обменных пунктов и в разных регионах Украины станет одной из основных особенностей наличного валютного рынка в эти выходные. Кроме того, наблюдая определенное снижение котировок евро по отношению к доллару на мировом рынке и соответствующую коррекцию курса евро в Украине, часть украинцев в эти дни будет отдавать предпочтение покупке "подешевевшего" евро, а не "подорожавшего" доллара.

И если такая тенденция сохранится ещё неделю, то банкам уже в начале октября не хватит наличных евро, и им снова придётся активно завозить из-за рубежа уже не только доллар, но и евро для выполнения таких клиентских заявок.

"Конец сентября оказался явно нескучным для всех участников валютного рынка. От нефтяных ралли до геополитических угроз – внешние факторы колебали котировки пары евро/доллар всю неделю. Но удалось ли этой штормовой волне пробить оборону НБУ и расшатать курсы в Украине? Разбираем итоги финансовой недели, диверсификацию спроса украинцев между долларом и евро, а также подробный прогноз наличного курса на ближайшие дни", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки и обменные пункты не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они обязаны принимать банкноты всех годов выпуска, начиная с 1914-го – в частности, 1996-го, 2013-го и т. д. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствует требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центрального банка). Такое же условие действует в отношении элементов защиты купюр.

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