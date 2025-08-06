'Я бы никогда в жизни не подумала...' Попавшаяся на допинге Марина Бех-Романчук впервые нарушила молчание и сделала откровенное признание

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук впервые прокомментировала ситуацию с временным отстранением за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка призналась, что до сих пор не может поверить в происходящее и переживает один из самых сложных периодов в жизни.

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В Instagram Бех-Романчук опубликовала обращение к болельщикам, объяснив, почему пропала из публичного пространства: "У меня всё хорошо настолько, насколько это вообще возможно сейчас. Я бы никогда в жизни не подумала, что окажусь в ситуации, где мне придётся доказывать свою честность и порядочность", — написала 30-летняя уроженка Хмельнитчины .

Марина призналась, что переживает глубокий кризис, задаётся вопросами о справедливости и пытается понять, почему всё случилось именно так. При этом спортсменка старается сохранять веру в лучшее и воспринимать испытания как шанс на перемены: "Иногда одни двери закрываются, чтобы открылись другие. Я верю, что высшие силы знают, как для меня будет лучше", — добавила она.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) подтвердила, что Бех-Романчук была временно отстранена от соревнований по решению Athletics Integrity Unit. При этом федерация подчеркнула, что расследование ещё продолжается и о дисквалификации речи не идёт.

Как сообщал OBOZ.UA, причиной наказания для Бех-Романчук называют наличие или использование тестостерона в допинг-пробе.

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