Украинская чемпионка отстранена от соревнований из-за допинга: Бех-Романчук уже сняли с 'Бриллиантовой лиги' в Дохе

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук временно отстранена от соревнований. Причиной такого наказания называют наличие или использование тестостерона в допинг-пробе серебряного призера чемпионатов мира в тройном прыжке и в длине. Решение об отстранении принято Организацией борьбы с допингом в легкой атлетике (AIU).

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16 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе чемпионка Европы и участница Олимпийских игр должна была вернуться к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024, однако ее имя уже исчезло из списка участниц турнира.

Зато в среду, 14 мая, AIU опубликовала решение об отстранении Бех-Романчук на своем сайте. Причиной значится "Наличие/употребление запрещенного вещества (тестостерона), статья 2.1 и статья 2.2". А в статусе отмечается, что "уведомление об обвинении выдано".

Срок отстранения украинской легкоатлетки пока не указан, но из-за положительного допинг-теста на тестостерон Марине грозит дисквалификация на четыре года. Однако наказание могут сократить до двух, если будет доказано непреднамеренное появление вещества в организме.

Последний раз Бех-Романчук выходила в сектор в тройном прыжке еще на Олимпиаде-2024, но там звезда сборной Украины по легкой атлетике выступала после травмы и осталась без награды. А до этого известная спортсменка провела лишь один старт в тройном прыжке в сезоне, завоевав "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако. Тогда она прыгнула на 14,81 метра.

Тогда как до Монако украинка не соревновалась с января 2024-го из-за травмы стопы. Марина пропустила чемпионат мира в помещении и континентальное первенство в Риме, где должна была защищать титул действующей победительницы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Марина Бех-Романчук расплакалась в эфире после того, что произошло с ней на Олимпиаде-2024.

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