Федерация легкой атлетики Украины официально отреагировала на случившееся с Мариной Бех-Романчук

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) подтвердила, что знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук временно отстранена от соревнований по решению Athletics Integrity Unit. При этом федерация подчеркнула, что расследование ещё продолжается и о дисквалификации речи не идёт.

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В заявлении уточняется, что детали дела являются конфиденциальными, поэтому до окончания рассмотрения официальные комментарии невозможны. Федерация действует в соответствии с регламентом и ожидает решения AIU.

Марина Бех-Романчук совместно с федерацией выясняет обстоятельства произошедшего. После этого, как ожидается, спортсменка сделает собственное заявление.

Федерация призвала общественность с пониманием отнестись к ситуации и дождаться официальной информации.

Как сообщал OBOZ.UA, причиной наказания для Бех-Романчук называют наличие или использование тестостерона в допинг-пробе серебряной призерки чемпионатов мира в тройном прыжке и в длине.

Напомним, что в конце октября минувшего года на допинге попался украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В организме нападающего были обнаружены следы мельдония.

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