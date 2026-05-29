'Выйдите и выиграйте у него': россиянин Бивол внезапно осадил критиков Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) высмеял критическую реакцию экспертов и болельщиков на победу Александра Усика (25-0, 16 КО) над Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Россиянин, который прячется от санкций под флагом Казахстана, отметил, что трудности украинца в поединке против звезды кикбокинга никак влияет на достижения нашего соотечественника.

Такое мнение Бивол выразил в интервью порталу mma.metaratings.ru. По словам 35-летнего боксера из Санкт-Петербурга, Усик однозначно входит в число величайших в истории мирового спорта, так как он собрал коллекцию всех титулов как в аматорах, так и в профессионалах.

"Конечно, он один из. Потому что он абсолютный чемпион в суперах. Посмотреть на его послужной список – и хочешь-не хочешь надо ставить в один ряд с великими. Это боксер нынешнего поколения – и на сегодня он лучший в супертяжелом весе. Тайсон был лучшим в свое время, Холифилд в свое. Сейчас мы имеем то, что имеем, такой у нас чемпион, надо отдать ему уважение. Если кто-то с этим не согласен – выйдите и выиграйте у него", – сказал Бивол.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

