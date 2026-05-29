Леся Никитюк назвала единственного украинского певца, которого пригласит выступить на своей свадьбе

Украинская ведущая Леся Никитюк приоткрыла завесу своей будущей свадьбы с любимым мужчиной, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. По словам знаменитости, они планируют устроить пышное гуляние, куда очень хотят пригласить выступить лишь одного артиста – Андрея Данилко, который выходит на сцену в эпатажном образе Верки Сердючки.

Никитюк в шутку отметила, что остальную часть программы на празднике обеспечат ее коллеги, которые один за другим будут развлекать гостей по 30 минут. Своим видением церемонии ведущая поделилась в разговоре с Екатериной Осадчей.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчасика поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда уже прийти. Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка. Или мы и гости, или мы вдвоем и Данилко", – поделилась звезда.

Леся Никитюк хочет быть на свадьбе в роскошном платье. Как стало известно ранее, ведущая уже даже выбрала дизайнера, который сошьет для нее праздничный образ. Важную миссию она поручила владелице украинских брендов Gasanova и Damirli – Эльвире Гасановой.

Что известно об отношениях ведущей

В январе 2025 года Леся Никитюк сообщила, что Дмитрий Бабчук сделал ей предложение руки и сердца. Перевести их отношения на следующий уровень военный решился во время совместного отдыха в Карпатах, однако довольно нестандартным способом. В своих Instagram-stories он обнародовал фото, где держит кольцо с драгоценным камнем, и обратился к любимой со словами: "Смотри, что взял тебе, примеряешь?". Уже через 40 минут Никитюк показала кадр, где с широкой улыбкой демонстрирует то же украшение на безымянном пальце.

15 июня ведущая родила от жениха сына. Радостной новостью она поделилась лишь через несколько дней, обнародовав серию фотографий, где показала, как Бабчук встречал их с первенцем из роддома. В конце осени пара покрестила мальчика и впервые раскрыла его имя. Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук назвали сына Оскаром.

