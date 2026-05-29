Мошенники из Украины массово обманывали граждан ЕС: раскрыты схемы на 100 тысяч евро

Украинские правоохранители разоблачили в Харькове масштабный мошеннический "коллцентр", который маскировался под инвестиционный центр. В общем киберпреступники обманули не менее 50 граждане Евросоюза – в частности, граждане Латвии потеряли таким образом более 100 тыс. евро.

Видео дня

Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, спецоперация проводилась правоохранительными органами Украины совместно с коллегами из Латвии при координации Евроюста. В настоящее время идентификация пострадавших продолжается.

Как действовали мошенники

Мошеннический офис функционировал как легальный технологический бизнес с беспрецедентным уровнем внутренней безопасности и контроля над персоналом:

рабочие места были полностью обеспечены современным техническим оснащением ;

; работники действовали по четко распределенным ролям и заранее подготовленным психологическим скриптам разговоров ;

; для контроля "лояльности" персонала организаторы использовали тестирование на полиграфе (детекторе лжи) ;

; в офисе действовал строгий контрольно-пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение.

Раскрытые схемы обмана

Жертвами мошенничества становились преимущественно люди старшего возраста. Злоумышленники действовали по двум сценариям.

"Возврат утраченных инвестиций".

Иностранцам, которые ранее уже становились жертвами других мошенников, предлагали псевдопомощь в возвращении украденных активов. Втираясь в доверие, операторы "коллцентра" получали доступ к личным кабинетам интернет-банкинга жертв, после чего тайно оформляли на них быстрые кредиты, а полученные деньги выводили через физические банки и конвертировали в криптовалюту.

Псевдотрейдинг.

Параллельно действовало направление "выгодных инвестиций" в виртуальные активы. Жертвам демонстрировали фиктивные графики бешеных прибылей на специальных платформах. Когда человек пытался вывести свой "заработок", с него выманивали дополнительные деньги под видом "комиссии" или "налога", после чего связь обрывалась.

Детали операции

Правоохранители задержали двух организаторов и трех активных участников группировки. Им уже официально сообщено о подозрении, судом избраны меры пресечения, а также решается вопрос о наложении ареста на их имущество.

Проведено 14 неотложных обысков. Следователи изъяли значительное количество доказательств:

массивы компьютерной техники;

49 мобильных телефонов;

транспортные средства и черновую документацию.

Сейчас эксперты анализируют содержимое изъятых серверов и компьютеров для установления других эпизодов преступной деятельности, полного круга причастных лиц и идентификации остальных обманутых иностранных граждан.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении и ликвидации нескольких мошеннических call-центров в Запорожье, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 4 млн грн, а фигурантам грозит до 8-12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!