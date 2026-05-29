"Слуги народа" годами получали зарплаты в конвертах: после разоблачения схемы Шефир переписал имущество на жену

Сергей Шефир, бывший помощник президента и фигурант "пленок Миндича", в январе 2026-го переписал часть своего имущества на жену в результате договора о разделе имущества (пара не разводилась). Как заметило издание Bihus, это произошло после разоблачения НАБУ схемы подкупа нардепов и объявления подозрения ряду фигурантов.

При этом, как писало издание ZN, нардеп Юрий Кисель, который по версии следствия принимал участие в организации подкупа, постоянно общался с Шефиром.

Нардепов подкупали годами

Слухи о "зарплатах в конвертах" для нардепов ходили годами. А в конце прошлого года НАБУ обвинили в подкупе ряд нардепов. Всего, по версии следствия, "конверты" получали как минимум 30 "слуг народа" .

"Взаимодействие и обсуждение, оповещение о задачах, в частности, доведение до сведения о необходимости посещений пленарных заседаний и конкретное голосование народного депутата Украины, происходила в в мессенджере "WhatsApp", – говорится в материалах дела.

Ежемесячно депутатам доплачивали к зарплате от 2 тыс. до 30 тыс. долларов в конвертах. В августе 2025-го цены "подняли": каждый депутат ежемесячно получал по 5 тыс. долларов. При 30 депутатах это уже от 150 тыс. долларов ежемесячно. Депутаты получали деньги от других участников группы.

Передавали средства по 60-75 тыс. долларов на группу депутатов. При встрече народные избранники давали деньги друг другу. Организаторы вели таблички с информацией о том, насколько четко депутаты выполняют инструкции и правильно ли голосуют.

В материалах дела 991/13372/25 говорится о том, что координировал деятельность Юрий Кисель. "В материалах производства содержится протокол (копия) допроса свидетеля от 30 декабря 2025 года, из содержания которого усматривается систематичность получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины с ноября 2019 года, с апреля 2024 года передачей и информированием о голосовании за конкретные законопроекты занимался Кисель Юрий Григорьевич, который осуществлял это в группе в мессенджере "WhatsApp", – идет речь в материалах дела.

При том, очевидно, что Кисель должен был бы получать средства для финансирования нардепов. "Конверты" позволяли удержать монобольшинство и собрать голоса для важных законопроектов.

Кисель – давний знакомый Сергея Шефира. Его сын Никита – официально помощник народного депутата Киселя. Кроме того, источники ZN.UA в правоохранительных органах сообщали, что детективы НАБУ несколько лет прослушивали Юрия Киселя. По словам тех же источников, Кисель не знал о существовании этой техники и о проведении наблюдательных мероприятий.

Источники утверждают, что демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у его давнего друга – Сергея Шефира (бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского). Источники отмечают, что Шефир в течение многих лет поддерживал с Киселем особенно близкие дружеские отношения и часто с ним встречался.

В "пленках Миндича" (опубликовано УП) есть момент, где Шефир вспоминал Киселя в качестве примера правильного распределения заработка. Мол, экс-вице-премьер Алексей Чернышев не делился, а Кисель – отдает 50%. "Первое – это нечестно. Если ты в команде, то ты... У меня Кисель и Сова. Если что-то где – сюда. Я сразу сказал: 50% сюда".

Что переписал Шефир на жену

Как удалось выяснить OBOZ.UA, сейчас в собственности жены Шефира Ларисы – 16 объектов недвижимости. Большинство этого имущества на нее оформили в начале года по результатам подписанного с Шефиром договора раздела. В частности, седьмого января 2026-го на нее на основе договора о разделе общего имущества оформили часть квартиры площадью 164,7 кв.м в доме на Оболонской набережной. Также на нее оформили половину квартиры площадью 198,6 кв.м на Минской. Кроме того, уже бывшая жена Шефира в результате раздела имущества получила:

часть нежилого помещения площадью 337,8 кв.м;

два паркоместа в ЖК на Оболони;

дом в с. Иванковичи площадью 287 кв.м;

квартиру на Оболонской набережной площадью 164,7 кв.м;

квартира площадью 98,9 кв.м на Дмитриевской;

квартира площадью 56,1 кв.м на Оболонской набережной;

паркоместо на ул. Антоновича.

Еще 16 апреля 2024-го Сергей Шефир перестал быть бенефициарным владельцем ООО "Квартал ЮА". Его доля в уставном капитале уменьшилась с 304 тыс. до 105 тыс. грн. Вместе с тем Ирина Пикалова (жена актера "95 квартала") увеличила свою долю с 240 тыс. до 545 тыс. грн и стала бенефициарным владельцем компании.

Издание Bihus утверждает, что в феврале 2022 года на чешскую компанию сына Шефира Никиты оформили апартаменты в Праге. Компанию в Чехии Никита Шефир зарегистрировал в декабре 2021 года. По данным чешского реестра, основной вид ее деятельности – сдача недвижимости в аренду. Уже в феврале 2022 года уставный капитал компании вырос до 45 млн чешских крон, что на тот момент составляло более 2 млн долларов. Это произошло путем оформления на фирму недвижимости в комплексе Vila Bianca.

Издание также получила комментарий Шефира относительно причины оформления договора раздела с женой. Он заявил следующее:

"После десятилетий брака наши отношения в последние годы, к сожалению, ухудшились. В конце прошлого года моя жена обратилась ко мне с предложением разделить общее имущество, на что я согласился, поскольку считаю, что отсутствие имущественных споров может помочь сохранить наш брак".

