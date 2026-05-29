Еще несколько лет назад именно Венгрия была главным политическим адвокатом российского газа в Европейском Союзе. Будапешт системно блокировал или смягчал часть энергетических решений ЕС, продвигал долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" и оставался одним из ключевых клиентов российского трубопроводного газа через TurkStream.

Поэтому новости о том, что Венгрия ведет переговоры о будущих поставках газа из румынского черноморского проекта Neptun Deep, - это гораздо больше, чем просто коммерческая история. Это сигнал о структурных изменениях в энергетической архитектуре Центральной Европы. Но смена главы правительства в Венгрии с Орбана на Мадьяра дает надежду на альтернативный вариант.

Ведь смена венгерского правительства открывает возможности для диверсификации. Потому что новая власть заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Причем, сугубо из прагматических соображений: Венгрии нужны трансферты. А Еврокомиссия приняла план Repower EU по полному отказу от импорта российского топлива.

И вот первые результаты: 22 мая венгерское издание Index сообщило, что Будапешт рассматривает румынский газ как одну из ключевых альтернатив российским поставкам после 2027 года. И хотя венгерские чиновники публично избегают формулировок об "отказе от российского газа", сам факт таких переговоров демонстрирует: даже ближайшие партнеры Кремля начинают готовиться к миру после "Газпрома".

Почему Neptun Deep настолько важен

Neptun Deep - крупнейший новый газовый проект Европейского Союза за последние годы. Месторождение расположено в румынском секторе Черного моря примерно в 160 км от побережья.

Проект разрабатывают румынская государственная компания Romgaz и австрийская OMV Petrom, дочерняя структура OMV.

Запасы оцениваются примерно в 100 млрд кубометров газа. Для сравнения: это больше, чем годовое потребление газа всей Центральной Европой.

После запуска добычи в 2027 году Румыния может: удвоить собственную добычу, стать одним из крупнейших производителей газа в ЕС и превратиться в нетто-экспортера газа.

И это действительно меняет правила игры. Ведь до этого момента Центральная Европа имела лишь несколько реальных вариантов: российский трубопроводный газ; более дорогой СПГ через терминалы Адриатики или Северного моря; ограниченные объемы норвежского газа.

А Neptun Deep - это первый крупный региональный ресурс, физически близкий к рынкам Венгрии, Словакии, Австрии и даже Южной Германии.

Особенно важна эта история для Венгрии. Страна потребляет около 9 миллиардов кубометров газа в год, и значительная часть этого объема до сих пор поступает из России через TurkStream и долгосрочные контракты с "Газпромом".

Именно поэтому слова министра иностранных дел Венгрии прозвучали очень показательно. В комментарии Reuters он заявил: "Это новое газовое месторождение станет единственным новым источником газа в регионе, которое может реально способствовать энергетической диверсификации".

Фактически это публичное признание того, что новых крупных источников трубопроводного газа в регионе почти не существует, а Румыния становится критически важной для будущего энергетического баланса Центральной Европы.

Между компаниями уже ведутся переговоры. которая завершится соглашением, которое станет прогрессом для обеих стран. Речь идет прежде всего о венгерских MVM и MOL Group, а также румынских Romgaz и OMV Petrom.

И здесь ключевое - не только политика, но и география. В отличие от LNG-поставок, румынский газ не требует сложной морской логистики, не зависит от глобальных цен на LNG и не требует строительства новых терминалов. Газ может поступать через уже существующие трубопроводные интерконнекторы между Румынией и Венгрией. Для Будапешта это прежде всего прагматичное экономическое решение.

Для Бухареста Neptun Deep - это не просто энергетический проект. Это шанс перейти с периферии ЕС в центр европейской энергетической политики. Генеральный директор OMV Petrom Кристина Верчере прямо сказала Reuters: "Это дает Румынии значительно более важную роль в Европейском Союзе".

И это очень точная формулировка. Ранее Румыния почти не рассматривалась как ключевой энергетический игрок Европы. Теперь ситуация меняется: Бухарест получает потенциально самый большой новый газовый ресурс ЕС, становится важным поставщиком для Центральной Европы и превращается в элемент энергетической безопасности всего Евросоюза.

Кристина Верчере также подчеркнула: "Когда Европа имеет доступ к собственному природному газу, мы должны его развивать и обеспечить его выход на рынок".

В этой формулировке - вся нынешняя логика европейской энергетической политики: не российский импорт, а собственные или региональные ресурсы.

Для России Neptun Deep опасен не только экономически, но и политически. В течение десятилетий Кремль удерживал влияние в Центральной Европе именно через трубопроводный газ, долгосрочные контракты и аргумент о "дешевом российском газе". Именно Венгрия и Словакия были ключевыми примерами этой модели зависимости.

Теперь возникает принципиально иная ситуация. Альтернатива становится физически доступной, находится внутри ЕС, контролируется европейскими компаниями и не зависит от российской инфраструктуры.

Интерес к румынскому газу проявляют не только Венгрия, но и Словакия и Германия. То есть речь идет не о локальном румынском проекте, а о формировании новой энергетической оси Центральной Европы.

И это, возможно, самый важный момент всей истории.

После 2022 года Европа научилась жить без большей части российского газа. Но Центральная Европа оставалась наиболее сложным регионом из-за исторической зависимости от российских трубопроводов. Neptun Deep может стать первым реалистичным сценарием выхода из этой зависимости.

В то же время говорить о скором разрыве с российским газом пока рано. TurkStream продолжает работать, контракты с "Газпромом" остаются в силе, а российский газ все еще занимает значительную долю венгерского рынка.

Кроме того, добыча в Neptun Deep стартует только в 2027 году, проект требует завершения инфраструктуры, а региональные интерконнекторы должны быть расширены. Поэтому речь идет не о мгновенном отказе от РФ, а о постепенном структурном развороте.

Но даже этот разворот уже имеет огромное геополитическое значение.

Главный миф российской энергетической политики десятилетиями звучал так: без российского газа Центральная Европа не сможет функционировать.

Neptun Deep - первый масштабный проект, который реально ставит этот аргумент под сомнение.