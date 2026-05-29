Сегодня мы уже не говорим о теоретической опасности.

Видео дня

Давайте не будем говорить о том, что происходит "прочь от нас", через границу, с другими. Российский беспилотник упал над зданием в муниципалитете Галаци, два человека получили ранения. Это прямой результат преступной войны Кремля против Украины и полного пренебрежения жизнями людей и суверенитетом соседних стран.

Еще более возмутительно, что этот инцидент произошел после того, как накануне российский посол пришел в МИД читать лекции Румынии, аргументировать и требовать вывести из Киева наш консульский персонал и поддержать Украину.

Россия не имеет ни морального авторитета, ни права диктовать Румынии, какой внешней политике следовать, а ее дроны и ракеты угрожают человеческим жизням и достигают нашей территории.

Передаю всем румынам: война реальна насколько может быть. Это не пропаганда. Это не история, чтобы напугать людей. Сегодня мы своими глазами видим, как последствия российской агрессии достигают территории Румынии. Вот почему мы должны отказаться от московской пропаганды, лжи и манипуляций, которые стремятся ослабить нашу солидарность с Украиной и нашими западными партнерами.

Вся моя солидарность с жителями, пострадавшими в результате этого инцидента. Румыния должна быть единой, бдительной и твердой. Перед лицом российской агрессии нет места двусмысленности.