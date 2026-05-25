Банки Украины обновили цены на доллар: что происходит с курсом и чего ждать

В банках Украины продолжился постепенный рост курса наличного доллара. В кассах финучреждений в понедельник, 25 мая, американская валюта стоит в среднем 43,95/44,44 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. дороже в покупке, чем в было в пятницу. До конца недели, по мнению экспертов, не исключается как удешевление валюты в покупке, так и удорожание в продаже.

Стоит учитывать, что за месяц, с 25 апреля 2026 года, доллар в банках Украины подорожал. более ощутимо Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 43,7 грн, а продавали по 44,23 грн – на 21-25 коп. дешевле, чем теперь.

В украинских обменниках стоимость доллара 25 мая тоже несколько выросла. Курс выставили на среднем уровне 43,76/441,12 грн/долл. (покупка/продажа).

Курс доллара 25 мая: где выгоднее покупать и продавать валюту

Крупные банки Украины сегодня продают американскую валюту по 44,4-44,55 грн. Так:

Ощадбанк, Сенс Банк, Универсал Банк, – 44,4 грн;

ПриватБанк, Укрсиббанк, Райффайзен Банк, А-банк – 44,45 грн;

ПУМБ – 45,6 грн;

Глобус Банк – 44,55 грн.

Покупают доллар по 41,05-41,44 грн. В частности:

Ощадбанк, Сенс Банк, ПУМБ – 44 грн;

Райффайзен Банк, Глобус Банк – 43,95 грн;

Универсал Банк, Укрсиббанк – 43,9 грн;

ПриватБанк – 43,85 грн;

А-банк – 43,8 грн.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, цена валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

Прогноз курса доллара: чего ждать в ближайшее время

До конца текущей недели (31 мая) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Таким образом, не исключается ни удешевление, ни подорожание валюты, однако в любом случае обойдется без резких скачков, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, стоимость валюты в обменниках будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,75-44,5 грн. В целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах – до 50-60 коп. в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

Завершение весны на валютном рынке пройдет без признаков резкого напряжения, уверен банкир. По его словам, текущая динамика "выглядит достаточно сдержанной", т.к. курсы колеблются с ограниченной амплитудой, а спрос на валюту не носит ажиотажного характера.

"Последняя неделя месяца, вероятнее всего, также пройдет без значительных сюрпризов. Ожидаемые коридоры остаются на уровне нескольких предыдущих недель", – рассказал он.

В целом в экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего – из-за существенных рекордных резервов НБУ, а также проводимой Нацбанком политики "режима управляемой гибкости".

"Курс гривни не является жестко фиксированным... Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и дальше будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой "шокотерапии" нет", – объяснял OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, банки и обменники в Украине не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Они должны принимать банкноты всех годов, в т. ч. 1996-го, 2013-го и т. д.

