Вымогали $1 млн за дроны для войска: в Украине разоблачили циничный сговор между пограничником и бизнесменом

В Украине сообщили о подозрении должностному лицу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и владельцу частной компании-производителя FPV-дронов. По данным следствия, они вступили в сговор и после того? как на тендере по поставке дронов победила не "своя" компания, начали требовать у победителя 1 млн долларов за подписание и выполнение контракта. В ГПСУ прокомментировали ситуацию и пообещали помочь следствию.

Видео дня

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Досудебное расследование продолжается.

Как действовала циничная схема с закупкой дронов

В августе 2025 года одна из пограничных частей инициировала закупку БПЛА. По версии следствия, чиновник ГПСУ влиял на проведение публичных закупок беспилотных авиационных комплексов. Его целью была победа подконтрольной компании.

Впрочем, в какой-то момент все пошло не по плану. Для имитации конкуренции, кроме двух "своих" компаний, к участию допустили еще одно предприятие.

Оно сначала предложило поставку 270 беспилотных комплексов за 825 млн грн, а впоследствии снизило цену до 760 млн грн. В результате именно эта компания выиграла закупку.

После этого, по данным следствия, фигуранты пытались получить взятку от победителя тендера. Бизнесмен начал требовать деньги за беспрепятственное заключение и выполнение договора, ссылаясь на якобы предварительные договоренности с руководством ведомства. Для давления на компанию-победителя организовали телефонный разговор с представителем ГПСУ, который подтвердил, что требования якобы согласованы с администрацией службы.

По материалам дела, речь шла о 1 млн долларов США – это примерно 5-10% от стоимости будущего контракта. Средства планировали разделить между участниками схемы и отдельными должностными лицами пограничной службы.

Что говорят в Пограничной службе

В ГПСУ уже отреагировали на ситуацию. Там заявили, что ведомство сотрудничает со следствием и сообщили некоторые детали о следственных действиях.

"Сотрудники НАБУ провели обыски в нескольких подразделениях ГПСУ. Они связаны с закупкой беспилотных авиационных комплексов в прошлом году. Предварительно, по данным следствия, военнослужащий ведомства подозревается по факту создания условий для получения неправомерной выгоды при закупке", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что сама процедура закупки была проведена законно, победителем признана фирма с самым низким ценовым предложением, а задержанный пограничник-военнослужащий не имел возможности влиять на проведение тендера. Поэтому Госпогранслужба способствует проведению процессуальных мероприятий

"Во время войны, развязанной Россией против Украины, когда большая часть всего личного состава ГПСУ находится в составе Сил обороны, обеспечение подразделений всем необходимым является приоритетом. И никто не имеет ни законного ни морального права наживаться на средствах для фронта. Именно поэтому, в рамках расследования следствию предоставляется вся необходимая информация, в том числе и материалы по проведению переговорных процедур во время тендера. Какова причастность военнослужащего к противоправным действиям и меру его ответственности должен определить суд, оценив доказательства обвинения. Подчеркнем, что покрывать любые противоправные действия никто не будет", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине также разоблачили чиновника горсовета, который погорел на незаконной регистрации земель оборонного предприятия на частные структуры. По данным следствия, речь идет об участках стоимостью более 15,7 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!