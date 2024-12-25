'Видно было, что испуган. Усик закончит': Бриедис назвал главную причину победы украинца над Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис считает справедливой победу Александра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше. Латвиец, который дал один из самых тяжелых боев нашему соотечественнику в карьере, отметил, что украинец просто задавил британского соперника психологически.

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Такое мнение Бриедис выразил в YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова". По словам трехкратного чемпиона мира, во время реванша Усик – Фьюри было отчетливо видно, что план Тайсона откровенно не работает, а это очень злило и заставляло нервничать Цыганского короля, как называют боксера из Моркама.

"Видно было, что Фьюри не уверен, испуган, потому что сработала психология. Первый раз же он проиграл. Как ни крути, приблизительно было то же самое, что и с Джошуа. На самом деле этот бой можно рассматривать со всех сторон: психология, философия и физиология. Я думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так сделал. Почему? Потому что уйти красиво надо уметь. Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, он снял все сливки", – сказал Бриедис.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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