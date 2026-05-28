Зеленский внес в Раду законопроект о кредите ЕС: какие условия придется выполнить Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с Европейским Союзом (ЕС), которое открывает Украине доступ к кредиту на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Для получения части средств Украина должна выполнить требования – принять налоговые изменения, отменить льготы на международные посылки, реформировать ФЛП и ввести новые правила для цифровых платформ.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №0376, поданного 28 мая. По словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), парламент может рассмотреть голосование за документ уже в ближайшее время.

На что пойдут миллиарды ЕС

В рамках соглашения Украина сможет получить до 45 миллиардов евро уже в 2026 году. Средства поделят на два больших направления – оборонное и бюджетное.

Наибольшую часть финансирования, до 28,3 миллиарда евро, планируют направить на усиление оборонно-промышленного комплекса, закупку вооружения и укрепление обороноспособности государства. Еще 16,7 миллиарда евро должны пойти на поддержку государственного бюджета, выплату социальных расходов и обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

При этом бюджетная часть тоже будет разделена. Половину средств – до 8,35 миллиарда евро Украина получит как классическую макрофинансовую помощь. Другая половина поступит через механизм Ukraine Facility, который ЕС создал специально для долгосрочной поддержки Украины и проведения реформ.

Выплаты будут зависеть от реформ и новых налогов

Меморандум между Украиной и ЕС содержит четкие условия, без выполнения которых деньги поступать не будут. Макрофинансовая помощь бюджетной части разделена на три транша – 3,2 миллиарда, 3,7 миллиарда и 1,45 миллиарда евро.

Для получения первого транша Украина должна принять ряд законопроектов, которые уже вызвали серьезные дискуссии в обществе и парламенте. В частности, речь идет об отмене налоговой льготы на международные посылки. Фактически это означает, что товары из зарубежных маркетплейсов могут начать облагать НДС и таможенными платежами даже при небольшой стоимости.

Также ЕС ожидает от Украины введения налогообложения цифровых платформ и онлайн-сервисов. Новые правила могут коснуться доходов, полученных через международные онлайн-платформы, маркетплейсы и цифровые сервисы.

Отдельный блок требований касается реформы упрощенной системы налогообложения. Власти планируют изменить правила для ФЛП третьей группы, ввести различные налоговые ставки, бороться со схемами "измельчения бизнеса" и усложнить повторный переход с общей системы обратно на упрощенную. Кроме того, военный сбор в размере 5% продлят еще минимум на три года.

Соглашение также предусматривает масштабные структурные реформы. Украина взяла на себя обязательства модернизировать таможню, реформировать систему государственных финансов и постепенно приближать налоговую систему к правилам и стандартам Европейского Союза.

Почему кредит блокировали раньше

Решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз принял еще 19 декабря 2025 года. Важно, что выплаты по кредиту фактически будут покрываться бюджетом ЕС, а возврат средств планируют осуществлять только после того, как Россия выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб.

Однако реализация соглашения затянулась из-за политических споров внутри ЕС. В начале 2026 года Венгрия заблокировала выделение средств, требуя возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба". После смены власти в Венгрии и ремонта украинского участка нефтепровода блокировка была снята.

Теперь окончательный запуск механизма финансирования зависит от того, ратифицирует ли Верховная Рада соглашение и согласятся ли депутаты выполнить требования, прописанные в меморандуме с ЕС.

