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Усик хуже россиянин: опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров мира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,4 т.
Усик хуже россиянин: опубликован 'нелепый рейтинг' лучших боксеров мира
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бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) не впечатлил экспертов своим выступлением в бою с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Звезда кикбоксинга из Нидерландов сумел создать для украинца немало трудностей и проиграл лишь в 11-м раунде.

После поединка издание Boxing News Online опубликовало новый рейтинг сильнейших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound, P4P). Список получился странным, так как Усик оказался в нем аж на шестой позиции, уступив в том числе россиянину Дмитрию Биволу (25-1, 12 КО).

Усик хуже россиянин: опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров мира

РЕЙТИНГ P4P

1. Наоя Иноуэ (Япония)

2. Джесси Родригес (США)

3. Шакур Стивенсон (США)

4. Дмитрий Бивол (РФ)

5. Дэвид Бенавидес (США)

6. Александр Усик (Украина)

В комментариях болельщики удивились такому распределению мест. "Усик продолжает побеждать соперников тяжелее себя. Как он занимает 6-е место в рейтинге P4P?", "Усик на шестом месте это смешно. Ок, Иноуэ победил Накатани и он сейчас лучший боец ​​независимо от весовой категории, но Усик должен быть вторым", "Нелепый рейтинг", "Худший рейтинг", – отреагировали любители бокса.

Усик хуже россиянин: опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров мира
Усик хуже россиянин: опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров мира

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Усик хуже россиянин: опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров мира
Усик хуже россиянин: опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров мира

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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Александр УсикДмитрий Бивол
Редакционная политика