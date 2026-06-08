Усик хуже россиянин: опубликован 'нелепый рейтинг' лучших боксеров мира

бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) не впечатлил экспертов своим выступлением в бою с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Звезда кикбоксинга из Нидерландов сумел создать для украинца немало трудностей и проиграл лишь в 11-м раунде.

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После поединка издание Boxing News Online опубликовало новый рейтинг сильнейших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound, P4P). Список получился странным, так как Усик оказался в нем аж на шестой позиции, уступив в том числе россиянину Дмитрию Биволу (25-1, 12 КО).

РЕЙТИНГ P4P

1. Наоя Иноуэ (Япония)

2. Джесси Родригес (США)

3. Шакур Стивенсон (США)

4. Дмитрий Бивол (РФ)

5. Дэвид Бенавидес (США)

6. Александр Усик (Украина)

В комментариях болельщики удивились такому распределению мест. "Усик продолжает побеждать соперников тяжелее себя. Как он занимает 6-е место в рейтинге P4P?", "Усик на шестом месте это смешно. Ок, Иноуэ победил Накатани и он сейчас лучший боец ​​независимо от весовой категории, но Усик должен быть вторым", "Нелепый рейтинг", "Худший рейтинг", – отреагировали любители бокса.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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