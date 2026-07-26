Блог | О Польше с Чеховым, или Тест Зеленского через "полиграф" на лояльность Трампу
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Сначала перескажу своими словами, что польский "вечный диссидент" Адам Михник сказал на встрече с Сергеем Жаданом в Дрогобыче.
Далее текст на языке оригинала.
Отже.
В кожного народу завжди є свої фашисти, а біда в тому, що в Польщі це стає мейнстрімом;
якби Україна й Польща порозумілися, а не шукали, коли Україна обливається кров’ю, неіснуючих кісток у подіях, що були майже століття тому, ми б разом мали в Європі не менше значення, ніж Франція чи Німеччина;
я [тобто Міхнік] – не русофоб, адже Чехов не відповідає за злочини Путіна.
Додам від себе.
Шанування Чехова наразі може сприйматися лише як "спогади про майбутнє", а поки що згадка про нього асоціюється в мене, перш за все, з Брандтом на колінах (до речі, в Польщі!): лише через саме таке каяття Росії й повернеться до нас Чехов.
А тепер – про рідне.
Трамп, поширивши інтерв’ю Лори Лумер із президентом України, супроводив його лаконічним коментарем: "Дуже добре!", що вельми важливо.
Справа в тому, що Лора Лумер є практично офіційним "наглядачем за лояльністю" Трампові, ретельно перевіряючи – як його улюблена блогерка – відданість різних політиків і чиновників чинному президенту США.
Тож Лумер (раніше умовно погана, але зараз умовно гарна) – це такий собі уособлений детектор брехні.
Так от, за її словами, під час розмови з Зеленським не було жодних заборонених тем, тобто нібито задоволені і замовник, і наглядачка.
Іспит, таким чином, успішно складено?