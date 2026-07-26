"Программисты" присвоили десятки миллионов из госбюджета: кто стоит за каруселью "схематозных" ООО

Есть такая организация, как "Правительственный контактный центр". Его цель – оперативное решение вопросов граждан, предприятий, учреждений и других организаций на самом высоком уровне. Обратиться туда можно по номеру 15-45 – или через соответствующее приложение. И, конечно же, там существуют схемы, из-за которых госбюджет недополучает значительные средства.

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Например, "Правительственный контактный центр" объявляет тендеры на оказание программно-технических услуг. С одной стороны, туда приходят различные компании, "забирают" заказы, получают средства, предоставляют услуги. А с другой – правоохранительные органы пристально следят за этими компаниями и выявляют, что:

неустановленные лица "создали ряд юридических лиц… которые в дальнейшем были использованы в ходе совершения мошеннических действий";

средства сняты наличными, "потрачены на собственные нужды (продукты питания, развлечения и прочее) и переведены на счет "ФОП".

А с третьей стороны, OBOZ.UA проанализировал отдельные тендеры "Правительственного контактного центра" и обнаружил, что многие из его подрядчиков лишь на бумаге являются отдельными компаниями, а на самом деле в них работают одни и те же люди – и это особо не скрывается. А эти ООО создают, вероятно, чтобы минимизировать налоги – и таким образом не отчислять в бюджет солидные суммы.

О том, кто зарабатывает десятки миллионов на проблемах украинцев – в материале OBOZ.UA.

"Карусель" ООС

Итак, по данным системы OpenDataBot, ключевыми подрядчиками "Правительственного контактного центра" являются 10 ООО. Это:

"Вп-Айти";

"Аккордгруп";

"Зентрикс";

"ІТ-Интегратор";

"Нова Айти";

"Гигаклауд";

"Найс-Айти";

"Диджитал Партнерс";

"А5 Солюшнз".

По данным системы YouControl, с 2023 года ООО "Вп-Айти""выиграло 10 тендеров на общую сумму 44,787 млн грн (здесь и далее – с НДС). При этом, 9 из них были организованы "Правительственным контактным центром".

Возьмем самый крупный – на 14,5 млн грн. Смотрим на представленную "Вп-Айти" документацию и увидим, что директором компании является Олефир Олег Викторович, а в списке сотрудников компании числятся:

Пеньков Вадим Иванович.

Дрогальчук Анна Вячеславовна.

Букато Андрей Анатольевич.

Бикадоров Олег Игоревич.

Продолжим. "Зентрикс". За 2025-2026 годы – 5 выигранных тендеров, из которых:

3 – от "Правительственного контактного центра" на общую сумму 18,2 млн грн;

1 – от Закарпатского областного контактного центра на 36 тыс. грн.

В документации тендера на 13,5 млн грн указано, что директором является Зенкин Игорь Олегович (запомните эту фамилию), а сотрудниками компании являются:

Пеньков Вадим Иванович.

Дрогальчук Анна Вячеславовна.

Букато Андрей Анатольевич.

Бикадоров Олег Игоревич.

"Найс-Айти" – за период с 2022 по 2024 годы победа в четырех тендерах от "Правительственного контактного центра" на общую сумму 15,18 млн грн. Еще 72 тыс. грн было получено от Закарпатского областного контактного центра (2 тендера по 36 тыс. грн – как и в "Зентриксе").

Согласно с документацией тендера на 9,671 млн грн, директором компании является Олефир Олег Викторович – тот самый из "Вп-Айти". А среди сотрудников – все те же Пеньков с компанией.

"Оллсейф". Эта компания с 2021 по 2023 годы заработала на 7 тендерах от "Правительственного контактного центра" 17,69 млн грн.

В документации тендера на 980 тыс. грн указано, что директором компании является Перекос Светлана Анатольевна. А среди сотрудников — все те же Пеньков, Букато, Быкадоров, Дрогальчук.

Что получается: в четырех из 10-ти компаний-ключевых подрядчиков "Правительственного контактного центра" работают одни и те же люди. При этом, в двух из них один и тот же директор.

Может ли это свидетельствовать о том, что на самом деле это одна структура, за которой стоит конкретный человек, который и "снимает сливки" с госорганизации? Вполне возможно. Хотя однозначно утверждать, конечно же, нельзя.

Семейный подряд?

Параллельно мы обнаружили, что у Пенькова Вадима Ивановича жена работала в "Правительственном контактном центре" руководителем одного из отделов. Последнюю декларацию она подала в 2024 году за 2021-й. И там указала, что сам Пеньков за тот год получил:

279,168 тыс. грн зарплаты за работу в том же "Правительственном контактном центре" ;

; 120 107 тыс. грн зарплаты за работу в ГП "Дія".

А вот сама Наталья Заец – жена Пенькова – тогда заработала почти полмиллиона гривен.

А в декларации за 2023 год ее зарплата в "Правительственном контактном центре" составила уже 277,086 тыс. грн. А Пеньков заработал всего 84,121 тыс. грн – но уже на другой работе, в ООО "Смидл", которое сейчас, по данным системы YouControl, называется "Веридия".

Кстати, эта компания, по данным аналитиков, вообще не выигрывала тендеров. Поэтому можно предположить, что свои связи Пеньков использовал только для "Вп-Айти", "Зентрикс", "Найс-Айти" и "Оллсейф".

Кстати, в той же декларации Заец за 2023 год указано, что в том году Пеньков, который накануне полномасштабной войны (то есть во время АТО/ООС) прошел сертификацию по системному администрированию Linux в российской компании RetraTech, купил автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT B8 2016 г.в. за 365 тыс. грн. Что, честно говоря, не впечатляет.

Поэтому есть основания полагать, что он действительно просто работал в структуре, которая под видом различных ООО вытягивала деньги из "Правительственного контактного центра". Причем не просто работал, но и, вероятно, используя собственные связи и связи жены, продвигал интересы этой структуры. Вот такой конфликт интересов.

Кто получает деньги

Чтобы понять, кто может стоять за этой структурой, мы решили изучить все, что связано с "Вп-Айти", "Зентрикс", "Найс-Айти" и "Оллсейф". И нашли одно интересное уголовное дело № 752/19354/24. Итак, по версии следствия:

Группа лиц создала несколько ООО – в том числе "ВП-Айти" и "Найс-Айти" , – которые использовались для фиктивного оказания услуг и завладения бюджетными средствами.

, – которые использовались для фиктивного оказания услуг и завладения бюджетными средствами. Одно из таких предприятий – "Найс-Айти" – получило 2,05 млн грн по договору с Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

– получило 2,05 млн грн по договору с Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Следствие считает, что средства были выведены, сняты наличными и использованы на собственные нужды – "продукты питания, развлечения и прочее", – а заявленные расходы на оплату труда фактически не осуществлялись.

При этом, в рамках расследования суд, среди прочего, наложил арест на автомобиль BMW X5, принадлежавший лицу, на счет которого и были переведены средства.

А помните Игоря Зенкина – директора "Зентрикса"? Вот здесь он и всплывает.

Согласно с тендерной документацией, Зенкин был контактным лицом "Вп-Айти". А еще – техническим директором "Найс-Айти".

Кроме того, по данным системы YouControl, у него есть BMW X5. Что дает основания предположить, что человеком, который "раскрутил карусель" с ООО ради денег "Правительственного контактного центра", является именно он.

Уклонение от уплаты налогов?

Но почему схема именно такая? Ответ может оказаться до банальности простым – желание снизить налоги.

Суть в следующем. И "Вп-Айти", и "Зентрикс", и "Найс-Айти", и "Оллсейф" относятся к 3-й группе плательщиков единого налога. То есть, на упрощенной системе налогообложения и платят 5% от полученного дохода. Следовательно:

если компания получает значительные доходы, такая модель позволяет существенно снизить налоги.

Именно поэтому использование нескольких связанных между собой компаний, работающих по упрощенной системе, нередко рассматривается как способ оптимизации налоговой нагрузки.

Но на что же обращает внимание "Правительственный контактный центр"? Наверное, на то же самое, что и в случае оценки стоимости различных услуг в рамках одного подряда в одну и ту же сумму.

Что свидетельствует либо о непонимании исполнителем их реальной стоимости, либо, наоборот – об уверенности в том, что проверять это и задавать неудобные вопросы никто не будет.