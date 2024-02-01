Усик – Фьюри: букмекеры в России перевернули котировки на победителя боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) стал считаться фаворитом противостояния с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) у российских букмекеров за 2,5 недели до боя. До этого Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, неизменно считали фаворитом.

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Об этом пишет портал Sport24. Аналитики пересмотрели свои прогнозы на поединок, который состоится 17 февраля и определит первого в ХХI веке абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. После многих недель в фавориты экспертов вырвался Усик.

Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1,80. Это равняется 52% вероятности на итоговый триумф нашего соотечественника. Поставить на успех Фьюри можно с котировкой 2,20 (42% вероятности победы). А показатели на ничейный исход достигают уровня 15,00.

Накануне был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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