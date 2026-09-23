В Израиле заявили о «мобилизации» хасидов на границе с Украиной: ГПСУ объяснила, что произошло

Израильские СМИ распространили информацию о якобы мобилизации гражданина Израиля на украинской границе после его возвращения с празднования Рош га-Шана в Умани. На самом деле у мужчины также есть украинское гражданство, а во время проверки выяснилось, что он находится в розыске как военнообязанный.

Видео дня

Об этом сообщили The Jerusalem Post и Государственная пограничная служба Украины, а пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко объяснил обстоятельства инцидента в комментарии СМИ. По его словам, пограничники не мобилизовали мужчину, а передали его представителям Национальной полиции Украины в соответствии с установленной процедурой.

Что произошло на границе

По данным израильских СМИ, 16 сентября на украинско-румынской границе был остановлен 49-летний Йонатан Карлински Машек. Он является уроженцем Украины, приезжал в Умань на празднование Рош ха-Шана, а после окончания праздников возвращался в Израиль.

Во время пограничного оформления выяснилось, что у мужчины есть не только израильский, но и украинский паспорт. Соответственно, он не отказался от украинского гражданства, и на него распространяются обязанности, предусмотренные для граждан Украины, в частности правила воинского учета.

В ГПСУ подчеркнули, что сообщение о мобилизации иностранного гражданина непосредственно на границе не соответствует обстоятельствам происшествия.

"Неверно распространение информации в СМИ о том, что на границе мобилизовали гражданина Израиля. Это даже манипулятивно, поскольку если у гражданина, предъявляющего на паспортном контроле паспорт другой страны, при этом установлено, что он является гражданином Украины, на него распространяются все обязанности гражданина Украины, в том числе в отношении воинского учета", — пояснил Андрей Демченко.

Почему мужчину передали полиции

В ГПСУ отметили, что иностранцев при пересечении государственной границы не проверяют на предмет нахождения на воинском учете в Украине. Кроме того, пограничная служба не проводит мобилизационных мероприятий непосредственно в пунктах пропуска.

В случае с Карлински Машеком пограничники установили наличие украинского гражданства, а в соответствующих учетных списках военнообязанных обнаружили информацию о том, что он находится в розыске.

В соответствии со своими полномочиями пограничники передали мужчину представителям Национальной полиции Украины для дальнейшей проверки.

Напомним, в этом году в Умань на празднование Рош га-Шана прибыло около 50 тысяч паломников-хасидов. После завершения празднований они начали массово покидать Украину.

Как писал OBOZ.UA, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие двойное гражданство, не могут покинуть территорию Украины. Их в первую очередь рассматривают как граждан Украины, поэтому на них распространяются соответствующие права и обязанности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!