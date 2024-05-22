Убытки на $120 млн: раскрыта незаконная схема с боем Усик – Фьюри

Поединок между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и Александром Усиком (22-0, 14 КО) нанес огромные убытки правообладателем на показ вечера бокса. Бой 18 мая стал одним из самых крупных событий по количеству нелегальных трансляций и стримминговых потоков.

Как информирует Daily Mail со ссылкой на исследования, количество зрителей боя в Эр-Рияде, которые не смотрели его на легальных платформах, превышает 20 миллионов человек. 45 процентов нелегального потокового вещания было в Европе, 25 процентов – в Северной Америке, 18 – в Великобритании и 16% – в Азии.

Это стоило вещателям более 120 миллионов долларов убытков. Многие из нелегальных потоков финансировались за счет рекламы азартных игр или схем с криптовалютой, а некоторые взимают минимальную плату.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Фьюри уже принял решение о реванше. Однако на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, так как до 1 июня Усика лишат пояса Международной федерации бокса (IBF). Это решение привело в бешенство британца Тони Белью. Титул разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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