'Что он еще может сделать?' В Британии заговорили о том, что Фьюри завершит карьеру после поражения от Усика

Бывший британский боксер Джонни Нельсон признался, что его не удивит решение Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завершить карьеру после поражения от Александра Усика (22-0, 14 КО). По его словам, неудача в бою 19 мая серьезно ударит по психологии его соотечественника и он может просто потерять мотивацию.

Такое мнение Нельсон выразил в интервью телеканалу Sky Sports. Экс-чемпион мира тяжелого веса подчеркнул, что команде Фьюри нужно серьезно поработать с боксером, чтобы тот снова мог выходить на ринг.

"Я думаю, что Тайсон Фьюри опустошен из-за этого результата. После этого команда Тайсона должна провести серьезные обсуждения о том, как его мотивировать и вернуть ему разум. Не удивлюсь, если Тайсон откажется от этого. Что еще он может сделать? Как он может улучшиться после этого? Это поражение разбило ему ум и сердце", – сказал Нельсон.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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