Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о "двух сторонах конфликта".

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Далее текст на языке оригинала.

Звідси і всі ці орбани, сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Посередником, а радше – дієвою стороною вирішення проблеми порушення Статуту ООН можуть виступати саме країни, які здатні та зобовʼязані це зробити: США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ.

Російські загарбники вже себе переставили на іншу сторону процесу в якості причини та основної сторони війни, а КНР ще не готова до збалансованої позиції…

Тому посередниками (скоріше – сторонами вирішення проблеми) в питаннях встановлення довготривалого миру можуть бути лише США, Велика Британія і Франція. Якщо КНР перейде до справедливої ролі – тоді й вони.

І ніхто інший!

В іншому разі, це – не посередництво тоді буде. А спроба "половити рибку у каламутній воді" для себе, підіграти агресору та імітація процесу.

Можливо свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?!